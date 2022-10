Nakon što se juče dogodio šokantan obrt kada su pronađene poznate jutjuberke Anđela i Nađa, otkriveno je i koliko je porodica Đorđević zaradila u dva videa u kojima je ispraćen nestanak njih dvije.

Poznate jutjuberke Anđela i Nađa su prema tvrdnjama njihovog oca Zorana Đorđevića nestale u ponedeljak uveče u Francuskoj. On je to otkrio u lajvu iste večeri koji je pravio na jutjub kanalu njegove dvije ćerke. Pored sestara, nestala je i Zoranova supruga Tina, kao i rođaka Marija. Prema tvrdnjama njihovog oca Zorana, Anđela i Nađa su imale problema sa poznatim jutjuberom Baka Prasetom. U međuvremenu se pojavio sporan snimak na kojem Anđela navodi da se ispred njihove kuće motao sumnjiv čovjek u crnoj odjeći. One su na kraju pronađene i utvrđeno je da su one odlučile da napuste porodicu, odnosno svog oca Zorana.