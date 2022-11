JUTJUBERKE PROGOVORILE O NESTANKU! Potraga za njima trajala cio dan, uslijedio ŠOK OBRT - sada su objasnile sve!

Anđela i Nađa Đorđević otkrile sve o svom nestanku koji je zabrinuo čitavu javnost.

Izvor: screenshot

Cijelu domaću javnost potresla je vijest o nestanku jutjuberki Anđele i Nađe Đorđević, koji je u svom videu saopštio njihov otac Zoran. Pored sestara, tada je nestala i Zoranova supruga Tina, kao i rođaka Marija.

One su na kraju pronađene i utvrđeno je da su one odlučile da napuste porodicu, odnosno svog oca Zorana. Mlade jutjuberke su se sada prvi put oglasile. Sada su objavile prvi video u kom su objasnile šta se zaista dešavalo u proteklom periodu. Kako su i same navele, smatraju da duguju objašnjenje svima, te su odlučila da pred kamerama ispričaju svoju priču.

"Nismo znale šta da kažemo, da li treba da kažemo ili ne treba. Nikada nismo čak ni imale pisano šta ćemo da kažemo u bilo kom videu, pa tako smo riješile da i ovaj video bude spontan i da kažemo iz duše. Želimo da se izvinimo svima, imamo potrebu, zbog toga što je otišlo javno, zbog toga što smo mi vama poznate već sedam godina, prisutne smo u javnosti, svima mogućim, tako da, prosto nam je žao zbog toga što ste se uznemirili, zabrinuli, kakvu god reakciju da ste imali, nama je žao. Žao nam je, jer mi nismo ovo željele da ode javno. Ne samo vi, već naši prijatelji, porodica, šira i bliža su se uplašili, i mi to razumijemo, ali u tom trenutku nismo znale kako drugačije da reagujemo. Nismo ni znali da su svi upućeni u sitauciju", započela je Anđela.

"Ovih skoro mjesec dana nam je bilo i preko potrebno, da stabilizujemo psihičko stanje, svoje živote, da možemo da nastavimo dalje, radeći ono što volimo, ono što nas ispunjava. Zato smo i odlučile da vas pozdravimo sve, da se vraćamo svom poslu!", ubacila se Nađa.

Izvor: YouTube/ Andjela&Nadja/printscreen

"Sada smo srećne, što možemo da nastavimo da radimo, baš onako kako mi volimo, zbog toga će se neke stvari promijeniti. Prije toga želimo da kažemo da nam je žao što su neki ljudi pomislili da sve što se desilo, jeste neki marketinški trik, da je naša šala. Naiskrenije, koliko god imale šale, mi nikada se ne bismo šalile na ovakav način. Mi znamo da ste imali idealizovanu sliku o našoj porodici", priča Anđela, a Nađa dodaje:

"Ne smijete zaboraviti da život ispred i iza kamere nije isti. Svaki influenser, svaka javna ličnost odlučuje šta želi i šta ne želi da predstavi javnosti. Mi ćemo reći jednu stvar, Anđela i ja živimo sa mamom i kucama, i od tada ćete tako nas viđati."

Sestre Đorđević s potom zaključile:

"Želimo da vas zamolimo da poštujete našu privatnost. Nadamo se da ćete prihvatiti to da naš privatan život želimo da zadržimo za sebe. Nemamo potrebu da pričamo šta se dešava iza kamere. Mi želimo da vam predstavimo vesele stvari, nešto lijepo i onako kako mi osjećamo. Nadamo se da ćete to poštovati! Meni je jako teško da snimam ovaj video", rekla je Anđela na ivici suza.

"U životu se dešavaju stvari nad kojima nemamo nekad kontrolu, vi ćete pratiti nas, družićemo se!", dodaje Nađa.

Izvor: Youtube/Andjela&Nadja