JEZIVA ISPOVIJEST ZADRUGARKE! MAJKA JE IZBACILA NA ULICU INAMJESTILA DEČKU OTMIČARU : "NAPRAVILI SU ME U ZATVORU"

Šarmen Soraja Leoni Altman nedavno je postala učesnik šeste sezone Zadruge, a Ani Ćurčić je ispričala svoju tužnu priču koja datirta od najranijeg djetinjstva.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Zadrugarka je ogolila dušu, otkrila kakav pakleni odnos je imala sa svojom majkom i kroz koje teške životne trenutke je prolazila zbog nje.

"Dobila me je sa 30, a udala se za oca koji je 26 godina. Od dana kad me je rodila kao da sam joj bila teret, kao da me je namjerno napravila jer je bio u zatvoru. U zatvoru su me napravili, tamo se i udala. Uvijek je imala velika očekivanja. Išla sam na klavir, engleski, italijanski, balet, izbor za mis. Nisam bila takva, nisam bila isklesana i bila sam turbulentna tinejdžerka. Nije mi dala da izlazim, pa sam bježala. Pobjegla je sa mnom, našla mog očuha koji je još bogatiji i ocu namjestila deset godina zatvora. Namjestila je da otac ne može da mi priđe do osamnaeste godine", rekla je Šarmen.

Pravog tatu je l' si volela? - pitala je Ana

Ne. Ona je meni govorila da sam go*no kao moj otac, tukla me je, malteretirala. Očuh mi je umro na rukama sa 12 godina. Kad je umro nisam imala zaštitu od nje, pa je sve svalila na mene. Imam i polu brata prema kom je super, za razliku od mene - rekla je Šarmen.

Kakva si sa bratom? - pitala je Ana.

"Sad nisam dobra zbog kuće u Somboru od 800 kvadrata. Izbacila me je iz testamenta. Kad sam bila u srednjoj davala mi je sto dinara za užinu, dovoljno da jedem. Ja sam htjela da idem na kafu, da izlazim", rekla je Šarmen.

"Ona te je faktički gurnula u sve loše", rekla je Ana.

"Sve moje drugarice su bile sa starijim muškarcima, a ja nisam htjela iako mi je trebalo za kafu, ovo, ono. Jednom me je zvala da pita da li sam prodala nešto, ja kažem jesam. Nije to bila velika svota, sitnica. Htjela sam da budem stjuardesa, sa 14 godina. Sad shvatam zašto mi nije dala, ali je to u mojoj glavi bilo sabotiranje. Da bih ja njoj to vratila, završila sam u najgoroj srednjoj školi, za frizera. Nisam htjela da idem u tu školu, pa sam išla oko škole. Da skratim, pitala me je da li sam prodala, ja rekla da jesam jer su mi trebale kafe, cigare i to. Tad me je izbacila rekavši da sam ja svoje prodala. Od tad nisam nikad ušla u kuću", rekla je Šarmen.

"Pa gdje si živela?", pitala je Ana

"U garaži kafića. Imala sam momka tu dvije i po godine. Nisam htjela da budem to što je htjela jer ja to nisam, nisam za doktora, advokata. Izbacila me je bez stvari, četkice za zube. Mislila sam da će je ohladiti. Nisam imala nikoga, sama na svom. Napunim osamnaest, momak me ostavi trudnu jer ne želi više da bude sa mnom jer sam klošarka kao. pobjegla sam u Crnu Goru na sezonu da radim. Upoznala sam dečka koji je stariji od mene petnaest godina. Pitao me je da idem sa njim na Kosovo i prihvatila sam. Posle pola godine", rekla je Šarmen.

"Što se trešeš Šarmen? Nemoj da pričaš ako ne možeš", rekla je Ana.

"Zaključao me je u stan godinu i po dana. Niko me nikad nije tražio. Nije me zlostavljao, ali nisam smijela nigdje. Išla sam samo uveče na večere sa njim. Živjeli smo u Prištini", rekla je Šarmen.

"Kako si pobjegla?", pitala je Ana

"Znala sam da je slab na porodicu. Ubjedila sam ga da odem da se pomirim sa majkom. Molila sam ga danima i noćima da odem kući da je molim i prihvatio je. Bilo mi je samo da pređem granicu. Posle tri dana došao je za Sombor, našao me je. Molila sam majku da me spasi. Zvonim na kapiju i izvinim se, priznajem sve, molim da me prihvati bar mjesec dana, a ona mi kaže da je to moj život i da nisam pod njenim krovom", rekla je Šarmen, pa nastavila:

"Odem kod druga i meni zvoni telefon, ona zove. Kaže da dođem kući. Ulazim, a on i ona sjede za stolom. Rekla sam da idem do wca i zapičim i pobjegnem. Zato mi je bilo malo teško na izlaganju juče. Onda sam otišla i upoznala Džona koji me je povukao za Englesku, našao mi je stan, posao, spasio me je. Podrška, ljubav osam i po godina. Ostali smo u kontaktu, nismo bili jedno za drugo. Dobio je dijete sa drugom ok smo bili zajedno. Ja sam prešla i preko toga", rekla je Šarmen.

"Je l' si se vratila u Sombor, kome je pripala kuća?", pitala je Ana

"Bratu. On neće da me primi jer je to majčina želja. Zato sam došla ovde, da bih imala da plaćam kiriju bar godinu dana. Da znam gdje ću i šta ću. Položila sam za stjuardesu, ali moram da skinem ovu tetovažu. Pravi tata je umro, pukao je posle izlaska iz zatvora. Ništa mu nije ostalo, sve je izgubio. Mama je umrla prije godinu i po dana", rekla je Šarmen.

"Kako si se osjećala kad je umrla? Iskreno", rekla je Ana.

"Užasno iako je nisam vidjela deset godina", rekla je Šarmen.