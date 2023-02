"ČISTA BLAMAŽA" DEJAN DRAGOJEVIĆ PROGOVORIO O LJUBAVNOM TROUGLU U ZADRUZI! OTKRIO ŠTA ĆE PRVO URADITI NAKON RAZVODA!

Dejan Dragojević iako više nije učesnik rijalitija, često govori na temu aktuelnih dešavanja u istom.

Izvor: Youtube/Dejan Dragojevic

Dragojević je progovorio o razvodu sa Dalilom, a potom prokomentarisao čuveni ljubavni trougao u "Zadruzi".

"Ćekam na taj razvod, sada ide javno sve. Sve što zanima druge djevojke zauzet sam. Moj razvod na moj način, idemo djevojka i ja u Beograd zakazao sam u opštini, idemo da se uzmemo", rekao je šaljivo Dejan.

"Meni je lijepo, ja sam baziran sada više na sebe i svoje poslove. Što se tiče ljubavnog života, nadam se da će uskoro doći ona prava", dodao je David.

Dejan je potom prokomentarisao ljubav Filipa Cara i njegove bivše djevojke Aleksandre Nikolić.

"Njihovi postupci govore o njima. Ja sam sa njom imao rasprave što se svađala sa njim, to se sada pokazalo. Mogu da komentarišem Filipa i to je to", istakao je Dejan.

O Anđeli i Zvezdanu takođe nije imao lijepe reči.

"Bermudski trougao u "Zadruzi" je čista blamaža. Stariji lik koji je izašao iz zatvora, koji je godinama živio pod medijskom slikom svog oca, trebaju mu pare očigledno. Anđela se pošteno pokazala ", rekao je Dejan u emisiji "Premijera - Vikend - Specijal".