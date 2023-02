OTKRILA KOLIKO ZARAĐUJE U ZADRUZI I DA PLANIRA NA PLASTIČNE OPERACIJE! "Znam sponzoruše koje su bile, slao mi je slike"

Zorica Marković posle Zadruge planira kod estetskog hirurga, a progovorila je i o vezi sa državnim moćnikom s kojim je 12 godina.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Zorica Marković je u razgovoru sa Anom Ćurčić, s kojom je bliska od njenog ulaska u Zadrugu, otkrila da planira da ode na plastične operacije, ali i govorila o odnosu sa partnerom s kojim je u vezi već dvanaest godina. Učešće u rijalitijima joj dođe kao treći posao, kako je rekla, a progovorila je i o zaradi u Zadruzi.

"Zaradi se fino, ali to nije prioritet. To je neki prosek neke moje mesečne zarade, s tim što je razlika u tome što putujem, a ovde sam na istom mestu. Malo mi se i ne sviđa situacija na estradi i ne pronalazim tu sebe, nemam želudac. Niti se je*em niti pijem niti se drogiram. Nije problem da uzmem 10, 15 hiljada i odem u Padovu kod mog druga koji ima kliniku...", počela je svoju priču.

"Ja sam stvarno bila ribetina sa 68 kilograma, znaš kakva sam bila, i on želi da me napravi opet takvu! Dođi da ti skinem taj stomak i malo guzu da ti sredim... Stvarno smo prijatelji, a ne možeš da shvatiš kakav je frajer! Znam tačno koje ove naše sponzoruše su bile, on mi je slao slike, samo što to nikad nisam rekla, naravno...", pričala je Zorica i dodala da će otići da se sredi, ali zbog sebe.

"Džukeli se dopadam kakva jesam, 12 godina smo zajedno", rekla je, pa se Ana iznenadila da ima partnera.

"ima 55 godina, razveden je, ima dvoje dece i svi smo dobri. Svi smo ostvareni. Baš je na visokoj poziciji, ne smem da pričam. Ovo ga ne zanima niti gleda. Stekli smo poverenje. Nema ljubomore. Nikad me nije prevario, jedno veliko razumevanje, oslonac... Se*s kao se*s dođe spontano, nikad nismo na tome insistirali. I to savršeno funkcioniše, ali pre svega smo prijatelji i ljudi. To dođe nekako kao nagrada u nekim godinama, zamalo na kraju života. Kad uđeš u neke godine,to ti je nagrada. Možeš da zamisliš da imam muža ili nešto drugo, pa da mi neko drma kavez i nervira me...nisam ja takav tip! A on me ne dira i ne uslovljava me, i onda sam verna kao pas i dajem sve od sebe", poručila je Zorica.