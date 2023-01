ZORICA ZLA BABA, A ON NAJVEĆE SMEĆE U RIJALITIJU! Ivanova Jelena otkrila šta je pisalo u pismu - Sve je POGREŠNO shvatio

Jelena Ilić je prokomentarisala pismo kojim je rasplakala Ivana Marinkovića, te otkrila na šta je mislila i koga je "urnisala".

Ivan Marinković je danas proslavio krsnu slavu u Zadruzi, ali je od verenice Jelene Ilić dobio hladan tuš! Poslala mu je pismo u kojem ga je brutalno izribala navodeći šta joj sve smeta u njegovom ponašanju, a to je konzumiranje alkohola od kojeg se nekada lečio, ali mu je i pripretila da mu je to poslednja opomena pred raskid. U pismu je navela da su mu M. i Z. najveći neprijatelji, a Marinković je shvatio da se to odnosi na Mikicu Bojanića i Zvezdana Slavnića. Kako se ispostavilo, potpuno je pogrešio, jer je Jelena otkrila da je mislila na Zoricu Marković i Miljana Vračevića.

"Ne mogu da verujem, kao da sam pisala hijeroglifima. I dalje ne razume poentu i poruku... Svi smo videli ko ga je nudio pivom, Mikica, porodični čovek koji drpa mlade devojke za zadnjicu. Zlorka, zla baba, koja je zlo nad zlom, brani glavne aktere u rijalitiju, a sa strane pljuje sve redom... Jednom prilikom je rekla za mene da sam bila u vezi s nekim dedom, njemu iza leđa! Ja to zlo od babe u životu nisam upoznala i ne znam čemu potreba da izmišlja o meni, nisam uopšte u rijalitiju. Miljan Vračević, najveće smeće u rijalitiju ikada, koji mu je sinoć pretio da će ga staviti u invalidska kolica, da će ga napolju tući preda mnom. I čovek se na kraju usudi da mu dođe na slavu. I Ivan ga prihvati. Verujte da sam šokirana. To je onaj koji se moli na doku, pa dođe i psuje pokojnike i devojkama govori da ih roditelji podvode, kritikuje roditelje, a ima nekoliko dece sa nekoliko različitih žena, a u slobodno vreme juri za starletama. Pre svega, porodičan čovek", besnela je Jelena i tu se nije zaustavila.

"Marija Kulić je prva poklonila Ivanu 'bezalkoholno pivo'. Šta će čoveku koji je bio zavisnik bilo kakvo piće? Kakav je to poklon ukoliko mu želiš dobro?! To je plejada zlih i pokvarenih ljudi. Tu je mala Milica, koja bi ga zajahala iz dosade, on ih tu savetuje. Koga savetuješ, to ni roditelji nisu uspeli! U kratkim crtama, nadam se da će shvatiti pouku", poručila je verenica Ivana Marinkovića.

