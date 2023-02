KAKAV OBRT - MILJANA SE OSVETILA ZOLI! Vratila se Bebici, obezbeđenje uletelo - O Marijinoj HIT reakciji bruje mreže!

Miljana Kulić sve je iznenadila potezom koji niko nije očekivao od nje, a rekacija njena majke Marije postala je hit na mrežama.

Poslednjih dana svađe u vezi Miljane Kulić i Lazara Čolića Zole sve su češće i to uglavnom zbog njenog bivšeg dečka Nenada Macanovića Bebice, a sada je došlo do kulminacije. Zola je igrao sve vreme sa zadrugarkama na žurci, te je to videla Miljana, koja mu se odmah osvetila za to.