Ovo su svi čekali! Zvezdan Slavnić je progovorio o emocijama prema bivšoj supruzi Ani Ćurčič i bivšoj ljubavnici Anđeli Đuričić.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Pred jutro je napravio još jednu haotičnu scenu u Zadruzi, a iste noći je Zvezdan Slavnić otvorio dušu gledaocima i priznao u kakvom je odnosu i kakva osjećanja ima prema bivšoj ženi Ani Ćurčić i bivšoj devojci, 22 godine mlađoj Anđeli Đuričić, s kojom se raskid tek dogodio.

"Što se tiče Anđele, otišao sam u pab, sio da iskuliram, došla je i izvinila mi se za onu reakciju. Otišli smo u izolaciju, ljubili se... Nisam sav svoj trenutno i ne bih volio da budem s njom narednih mjesec dana. Ona sad radi tako nešto da ne priđe meni, nego preko nekoga. Da ne bih išao sada dalje u dublju priču oko kreveta, nemam razloga s njom da se svađam. Rekao sam da neće niko tu da spava, a ne da sjedne", rekao je, pa progovorio o osjećanjima.

"Nisam rekao da volim Anđelu, ali da nije došla Ana, vjerovatno bih se zaljubio. Sada gledam neke druge stvari, morao sam da se zaustavim i da vidim šta ću sa sobom. Što se tiče Ane, ja je volim, pa je volim, ali da li mi je to ljubavno ili nije, isti mi je đavo. Ništa ne radim da bih se pomirio s njom, želim da joj napravim da joj bude lakše i kako god da okreneš, loše je. Veća istina mi je da bi njoj bilo lakše, jer, proći će ovih mjesec, dva dana, gdje je ona fokusirana samo na ovu priču. Ja se samo brinem da na kraju ičega ne ispadne ona loša. Nije svesna svojih postupaka i ne zna gdje je. Teško mi je jako, ne mogu da vjerujem da je tu", pričao je Zvezdan Slavnić i progovorio o tome da li misli da bi se Ana pomirila s njim.

Vidi opis DA ANA NIJE DOŠLA, ZALJUBIO BIH SE U ANĐELU! Zvezdan Slavnić priznao šta osjeća prema ženi i ljubavnici Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 14 14 / 14

"Ne razmišljam o tome uopšte. Ne treba ona meni ništa da kaže, dovoljno mi je da je vidim. Mi nikada nećemo izgubiti tu ljubav, samo je do toga da li može da se riješi. Da, stoji da je volim, stajaće sada i za deset godina, takav je moj osjećaj. Ove hijene što trče oko nje da bi bile u kadru, meni je sve jasno, zabošće joj nož u leđa. Moj prilazak njoj...nije ni njoj svejedno. Ne znam da li je bolje da se sklonim skroz ili da budem tu", smatra on, a o odnosu sa Anđelom rekao je da ne želi ni da ona bude tužna i povrijeđena, kao i da nije ljut na nju i da mu je jedino potrebno da sredi svoju glavu. Zatim je upitan i za ženu iz Švajcarske koju je Ana pomenula sinoć.

Vidi opis DA ANA NIJE DOŠLA, ZALJUBIO BIH SE U ANĐELU! Zvezdan Slavnić priznao šta osjeća prema ženi i ljubavnici Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 14 14 / 14

"Nemam pojma o čemu se tu radi. Zas**o sam par puta, ali ne znam kakve su i šta su priče napolju... Volio bih da se naš odnos odvija drugarski i da spustimo loptu. Vjerovatno treba vremena, došla je ovdje gdje je došla, u čudu sam da je tu. Mislim da nije trebalo da dođe, međutim ok, došla je. Ja mislim da je došla da vidi da li me je skroz izgubila. Ne misli sad sigurno da je to, možda je mislila. Ja mogu sebe da osramotim svojim postupkom, tebe ne... Dovoljno je da me zagrli i pogleda. Meni je žao njene boli i svega što se desilo, sada mi je sve pojačano", priznao je Slavnić, a za Miljanu za koju tvrde da je bila zaljubljena u njega samo je rekao da ga ne zanima: "Ma šta da komentarišem, ne intresuje me to, budalaština. Rekla je i njena najbolja drugarica tada, neka bude da nisam imao prođu".

"Ona je meni gotivac, ali nemam toliko hrabrosti da uradim nešto. Za neke stvari sam junak, za to nisam. Ona je vrhunski drug, prija mi da se zezam s njom... Da se ovo desilo napolju i da sam otišao od kuće, došla bi po mene i vratila me", rekao je za Maju Marinković.

Zvezdan Slavnić Izvor: YouTube/Zadruga Official