ULETEO JE U KUĆU I OTEO MI GA JE! Ana Nikolić uništila kola od 100.000 €, Rasta joj se OSVETIO - Plakala mesec dana!

Bivši supružnici Ana Nikolić i Stefan Đurić Rasta nisu dugo vremena proveli u braku, a čini se da je njihov odnos bio prilično turbulentan.

Javnost je bila iznenađena kada je nakon brojnih nagađanja konačno potvrđeno da su Ana Nikolić i jedanaest godina mlađi Rasta u ljubavnoj vezi. Mesecima je njihov odnos punio novinske stupce, kako su se upoznali, kada zavoleli, a onda je usledio novi šok. Njih dvoje su se venčali u tajnosti 2016. godine u opštini Voždovac, a kako su kasnije otkrili za to nisu znali ni njihovi roditelji.

Naredne godine 2017. usledila je i kruna njihove ljubavi, ćerkica Tara. Ipak, ljubav koja je počela filmski, nije dugo potrajala i usledio je raskid. Ana i Ratsa su stalno isticali da su ostali u odličnim odnosima, a pevačica je nedavno sve šokirala kada je na društvenim mrežama izvređala bivšeg supruga i zapretila da će otkriti "pravu istinu" o Rasti. Čini se da se situacija ubrzo smirila, a jedan incident kada je Ana uništila kola koja je tada Rasta vozio prepričava se i danas.

Nikolićeva je sad ispričala nove detalje tog incidenta - "Rasta je glumio kriminalca iz nekih filmova, tipa 'Kum' ili već 'Skarfejs'. A šta prvo rade? Uzmu prvo ono do čega ti je najviše stalo, to su deca, kuče... On je došao u 10 ujutro, pošto čoveka nisam znala mesec dana gde je. Nisam ja otišla iz objesti da mu se potpisivala. Ponela bih makaze, ne bih se ključevima potpisala sat vremena. Doleteo je kući i oteo mi je kuče. Mesec dana sam plakala i sanjala kuče", ispričala je Ana u emisiji kod Snežane Dakić i dodala:

"A policija me nije kaznila, mi smo u braku i to je moj auto imam pravo da škrabam po auto... A što se ti nisi potpisao na moj auto, jer on zna da materijalno meni ništa ne znači, a kuče mi znači", rekla je Ana.

Ana je Rasti upropastila luksuzni automobil od 100.000 evra, tako što je ključevima ispisala "P*čko, ja sam Ana", jer nije hteo da joj se u pola noći javi na mobilni telefon. Bivši supružnici su prošle godine zajedno uslikani na proslavi ćerkinog rođendana, a onda je Ana osula paljbu po Rasti.