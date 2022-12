PREMINUO RASTIN I ANIN VENČANI KUM! Žena zatekla JEZIV prizor, vodio žestok život - PUCALI mu u nogu, prevrtao se kolima

Venčani kum nekadašnjeg bračnog para Stefana Đurića Raste i Ane Nikolić, Andrej Ančević (35) preminuo je u nedelju 25. decembra, prenose mediji.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Kurir TV/Printscreen

Beživoto tijelo venčanog kuma Ane Nikolić i repera Raste, Andreja Ančevića, u porodičnom domu u Leštanima pronašla je supruga Sanja, prenosi "Kurir". Kako se navodi, Ančević se ženi satima nije javljao na telefon, što joj je bilo sumnjivo. Zbog toga što joj nije odgovarao na pozive i poruke, ona se vratila iz Vrnjačke Banje, gde je bila kod svojih roditelja. Čim je ušla u kuću, zatekla je jeziv prizor. Odmah je pozvala Hitnu pomoć i policiju. Ljekari su mogli samo da konstatuju smrt, a uzrok još uvijek nije poznat.

Andrej je venčao Anu i Rastu 2016. godine i zajedno sa njima nakon sklapanja braka u opštini Voždovac otputovao na ljetnju turneju po Hrvatskoj i Crnoj Gori. Odmah nakon ceremonije oni su se uputili u Poreč kod Ćazima Osmanija. Andrej ih je tada vozio jer je bio zaposlen i kao njihovo obezbjeđenje.

Inače, on je poznat po problematičnom ponašanju. Prošlog ljeta je izazvao saobraćajnu nesreću na Smederevskom putu, malo pre Grocke, i tom prilikom je snimio sopstveni udes. Dok je vozio repovao je uz glasnu muziku a onda se desilo prevrtanje. Proletio je kroz tri dvorišta, BMV je završio na krovu, a on je sve to snimio i objavio na društvenim mrežama.

Izvor: Kurir/Privatna arhiva

On je 2018. godine upucan u nogu ispred svog restorana nakon rođendanske žurke. Tada je u policiji rekao da je poznavao svoje napadače, ali nije odao njihov identitet na saslušanju u MUP-u. Ančević je bio dobro poznat policiji, a prestupnik je postao još kao maloljetnik. Volio je da se druži sa poznatima, pa je na društvenim mrežama često objavljivao fotografije sa javnim ličnostima.

Ana Nikolić je nedavno putem društvenih mreža žestoko isprozivala bivšeg supruga Rastu, a zatim je podijelila objavu koja je mnoge navela na zaključak da je ipak uslijedilo pomirenje.