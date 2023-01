TRI DADILJE JOJ POMAGALE DA ČUVA ĆERKU: Zbog ovoga je Ana Nikolić vređala Rastu - pričao da nije dobra majka?

Ana Nikolić sama čuva ćerku Taru koju je dobila u braku sa reperom Stefanom Đurićem Rastu, s kojim je do nedavno ratovala na društvenim mrežama.

Izvor: Lepa i Srecna

Pevačica Ana Nikolić je pre izvesnog vremena zapanjila javnost na društvenim mrežama, kada je na račun svog bivšeg supruga Stefana Đurića Raste, izrekla niz uvreda.

Iako su u međuvremenu pevači izgladili odnos, domaća štampa piše da je Tasta navodno prozvao Nikolićevu da nije dobra majka njihovoj petogodišnjoj ćerki, već joj je neophodna pomoć. "Rasta je ogovarao Anu da nije dobra majka jer ne može sama da čuva dete, već mora da ima tri dadilje! To je čula Ana i mnogo ju je povredilo, jer je njoj Tara centar sveta. Ona je sve svoje obaveze završavala dok je Tara bila u vrtiću, dadilje su joj pomagale samo kada je imala snimanja koja nije mogla da odloži ili kada je putovala", rekao je izvor Informera i otkrio da je pop pevačica tada dala otkaz dadiljama.

"Ana je svakoj dadilji davala duple dnevnice, nije žalila novac. Međutim, jedna dadilja ju je baš iznervirala jer je pila vino dok je čuvala Taru, a Ana je za to vreme u studiju radila na novoj pesmi. Čim je to saznala, oterala ju je! Sa druge dve dadilje ostala je u kontaktu i našla im je posao kod svojih prijatelja, jer su se pokazale kao odgovorne bebisiterke. Častila ih je debelo i izvinjavala se što više ne želi da ih angažuje. Sada joj je mnogo teže jer o ćerki brine sama, ali ne žali se! Svako jutro ustaje u sedam da bi vodila Taru u vrtić i uveče je uspavljuje".

Isti izvor navodi i da Nikolićeva sada od pomoćnika ima samo vozača: "Ana nije dala otkaz jedino vozaču, on joj je desna ruka. Vozi je na snimanja emisija i nastupe, divan je prema njoj i pomaže joj oko Tare. On je Ani 24 sata na raspolaganju i za to je debelo plaćen".