ZAVODNIK IZ LATINO SERIJA OSUĐEN ZA UBISTVO IZ NEHATA! Čekaju ga godine u ZATVORU nakon strašnog ZLOČINA

Meksički glumac Pablo Lajl (36) osuđen je za ubistvo iz nehata, s obzirom na to da je 2019. godine zadao smrtonosni udarac Huanu Rikardu Ernandesu (63).

Iako mu je pretila maksimalna kazna od 15 godina zatvora zbog incidenta koji je frapirao javnost, Lajl će morati pet godina da provede iza rešetaka. U trenutku nesreće, Lajl je bio sa svojim pašenogom, a obojica su istakli da su bili u strahu za sopstvenu sigurnost nakon što je Ernandes izašao iz svog automobila.

Ernandes je, kako se navodilo, šakom udarao po prozoru na strani vozača, nakon čega je pašenog glumca izašao iz vozila i počeo da viče: „Ne udaraj po prozoru!“ On je naglasio i kako nije video fizički obračun svog rođaka i Ernandesa, koji je preminuo četiri dana kasnije u bolnici od traumatske povrede mozga.

Ipak, na video-snimku može se vidjeti drugačije. Ernandes je počeo da udara po prozoru tek kada je Lajlov pašenog izašao iz automobila, a vidi se i da je Lajl napao muškarca nakon što je on već krenuo da se vraća u svoj automobil. Usnimljen je i tačan trenutak udarca, i to kada je Ernandes praktično otvorio vrata svojih kola. Lajl je tvrdio kako je udario muškarca u samoodbrani, dodajući da se plašio kako će ga on napasti prvi, kao i da je on naoružan, što nije bio slučaj. Dodao je i kako su njegova djeca tada bila preplašena.

Glumac se pojavio u Netfliksovom ostvarenju “Yankee”, a njegov prvi veći angažman bila je glavna uloga u „La sombra del pasado“.