IMA 40 GODINA, IZ SMEDEREVA JE I BAVI SE OZBILJNIM BIZNISOM: Tanja Savić ima novog dečka - "Već 3 meseca su u vezi"

Pevačica Tanja Savić navodno je u vezi sa razvedenim biznismenom iz Smedereva

Izvor: Instagram/tanja_savic_private

Pevačica Tanja Savić je navodno pre tri meseca zaplovila u romansu sa razvedenim biznismenom iz Smedereva..

Tanja je svog navodnog partnera upoznala na zabavi kod prijatelja. "Tanja ne želi da priča o dečku i uopšteno o ljubavnom životu. Pre tri meseca započela je vezu sa biznismenom iz Smedereva koga prijatelji zovu Lola. On se inače razveo pre godinu dana, ima ćerku koja je tinejdžerka i nedavno je upoznao sa Tanjom", rekao je neimenovani izvor Staru i dodao:

"Poklanja joj mnogo pažnje, ali i razumevanja. On je upoznao i Tanjinu porodicu koja je oduševljena sa njim. On ima 40 godina, nije balavac, u Tanju se baš zaljubio i želi da sa njom gradi nešto ozbiljno. Njih dvoje se znaju preko deset godina, ali nikada nisu imali neki prisniji kontakt. Kada bi se sreli, javljali su se jedno drugom i to je bilo sve do pre tri meseca. On i Tanja su se sreli kod zajedničkog prijatelja na rođendanu i tu su celu noć proveli u ćaskanju".

Isti izvor dodaje da su pevačica i biznismen to veče razmenili brojeve, a da su se videli sedam dana kasnije.

"Razmenili su brojeve i on je krenuo u akciju. Nakon nedelju dana izveo je Tanju na večeru i započeli su vezu. Njoj mnogo znači što je u ljubavi srećna konačno, jer nakon cele agonije sa Dušanom, a onda i sa Draškom Stanivukovićem sada je mirna i spokojna. Sinovi su stalno sa Tanjom, pa tako dosta vremena provode i sa Lolom kog obožavaju. Za sada koliko znam Tanja i on ne žive zajedno, ali me ne bi čudilo da uskoro započnu i zajednički život. On ima ozbiljan biznis i ne želi da se medijski eksponira".