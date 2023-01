"BRENI SU DALI PESMU KOJU SAM VEĆ SNIMILA": Branka Sovrlić otkrila šok detalje s početka karijere - Nisu me ni pitali!

Branka Sovrlić je ispričala kroz šta je prošla na početku karijere, kada je ostala bez pesme koja je pripala Lepoj Breni.

Izvor: ATA / Antonio Ahel

Pevačica je danas jedna od najbogatijih na estradi, a na početku karijere nije joj sve išlo lako, pa joj je čak jedna pesma koja je postala veliki hit iskliznula iz ruku i završila kod Lepe Brene. Branka tvrdi da ju je Brena na početku karijere sabotirala, kada joj je 1984. godine, kako kaže, ukrala hit "Recite mu da ga volim" koji je već bila otpevala u studiju.

"Sve se desilo 1984, kada sam, kao početnica, došla kod tada najboljeg kompozitora i hitmejkera Miše Markovića, estradnog maga kada su pesme u pitanju. Iako sam već bila otpevala četiri pesme koje su mi se baš dopale, on mi je naprasno rekao da dve od pesama neću dobiti, jer jedna ide Breni", ispričala je Branka, koja je tada bila slomljena, te je besno odbila i preostale dve pesme koje joj je nudio. Kako tvrdi dalje, Brena je pesmu "Recite mu da ga volim" objavila na tadašnjem albumu, dok je ona na brzinu objavila svoju prvu ploču "Trebaš mi", koja kod publike nije prošla zapaženo.

"Svojevremeno mi je Miša Marković nudio te neke svoje pesme, ali ja nisam želela da ih pevam, jer je na početku moje karijere tu jednu pesmu koju mi je ponudio i za koju sam snimila i matricu dao Breni. Meni je rekao: 'Daću ti dve pesme, a dve neću'. Iako sam bila početnica, imala sam sav snimljen materijal, matrice, u studiju do kojeg je trebalo doći. Oni su sve završili mene ništa ne pitajući i on mi daje dve, a dve neće da mi da. Ja sam mu tada rekla da neću nijednu pesmu iako sam bila početnica i moglo je mnogo da me košta. Pesma koju je dao Lepoj Breni je veliki hit 'Recite mu da ga volim', to je bila moja pesma, nesuđena. Zbog toga je moj estradni put počeo trnovito", ispričala je Branka Sovrlić i otkrila kako je to uticalo na tok njene karijere.

Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

"U tom periodu sam bila baš zapažena. Beogradska estrada me je zvala da idem s njima na turneju, a ja nemam pesmu. Sve najveće zvezde su bile na toj turneji, počev od Šabana Šaulića do Marinka Rokvića, i oni hoće mene. Krenula mi je turneja, a ja nisam imala završenu ploču. Program je vodio Minimaks, tu su bile sve najveće muzičke zvezde koje su imale same hitove. Tada sam se nekako snašla i snimila ono što su mi dali, ali pesme Miše Markovića nisam želela iz principa. Tako je bilo nekada. Nisi mogao da snimaš ono što želiš, već ono što ti daju", prisetila se pevačica, koja je ipak postigla zavidnu karijeru i danas sa suprugom živi raskošnim životom.