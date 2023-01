PROPALA PEVAČICA, NJENE PESME NE ZNA NI MUŽ! Jovana Jeremić žestoko odbrusila Seki Aleksić - "Ja sam ZVEZDETINA!"

Jovana Jeremić odgovorila na reakciju Seke Aleksić o njenoj izjavi o ljudima sa Kosova i Metohije.

U domaćoj javnoj sceni nastao je pravi haos zbog izjave voditeljke Jovane Jeremić koja je u uživo programu govorila o ljudima koji "pričaju o Kosovu ispijajući kafu na Vračaru" i istakla da je veliki broj njih "prodao svoju dedovinu za ogromne pare".

Njen stav naišao je na osudu brojnih javnih ličnosti. Na njene reči prvi je reagovao Sloba Radanović koji je nimalo nije štedeo, a isto su uradile i druge javne ličnosti. Po voditeljki je potom oplela glumica sa Kosova Milica Tomašević, zatim i njena sestra, ali i glumac Milan Vasić, kao i starleta Tamara Đurić. Potom je na glas protiv voditeljke podigla i pevačica Seka Aleksić.

Seka je poručila da bi Jovana trebalo da se izvini ljudima sa Kosova i Metohije, a voditeljka je sada surovo odbrusila pevačici nazivajući je "propalom pevačicom". "Prvo ne komentarišem propale pevačice kojima su propali nastupi i albumi, a drugo ne komentarišem pevačice koje nisu na mom intelektualnom nivou jer ne razumeju moje reči i moju besedu koju sam imala vezano za folirante koji su prodali svoju zemlju i došli na Vračar u odnosu na one ljude koji pošteno brane svoju zemlju i koji su ostali na svojim ognjištima", započela je.

"Propale pevačice koje za svoje nastupe prodaju tri karte, bez obrazovanja i mozga, ali i bez duše koje zabole briga za Kosovo, već im je samo u interesu da se preko mene vrate u žižu javnosti, neću komentarisati jer ja sam zvezdetina. Pevačice kojima su albumi propali, koje s poslednjeg albuma imaju jedan hit, a možda ni taj jedan. Jedno je sigurno, ona nikada neće biti gošća jutarnjeg programa koji ja vodim i utrđujem jer u moj jutarnji program dolaze samo zvezdetine. Poslednji album “Bioskop” koji je izdala i tri prsme posle toga bukvalno ne zna ni njen partner Veljko, a kamo li neko u Srbiji, tako da ja razumem njen vapaj i očajanje da se zakači za mene da bi došla do parčeta popularnosti. Zabole nju briga i za Kosovo i za ljude koji se tamo muče, koji su tamo ostai, njoj je važno samo da preko Jovane Jeremić stiče popularnost. Trebalo je tako otvoreno da kaže, ja joj to dajem besplatno, meni popularnost ne znači ništa, meni je važna samo suština. A to je istina da su najveći heroji samo oni ljudi koji su ostali tamo da brane svoju otadžbinu, svi drugi su foliranti. Tačka!", rekla je Jovana za Informerov portal i dodala:

"Još bih dodala da je to žena koja se predstavlja kao velika vernica, a onda iza kulisa ogovara sve svoje koleginice i namešta im, zakazuje koncert dva dana pre koncerta koji je prethodno zakazala njena drugarica. E to je licemerstvo, to je nečoveštvo i to je nešto što narod neće da zaboravi. A ovo što sam ja rekla je samo istina kojoj mora da se pogleda u oči", ispalila je Jovana.

