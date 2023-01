ONA 14, A ON 29 GODINA I BIO JOJ JE PROFESOR! Džehvinog brata RAZAPELI na mrežama zbog jedne FOTKE - Savo se oglasio!

Savo Džehverović i njegova izabranica Adriana Kadar očekuju svoje prvo dete, a sada je jedna njihova fotografija izazvala lavinu negativnih komentara na društvenim mrežama.

Rođeni brat pevačice Teodore Džehverović, Savo našao se u centru skandala još tokom njenog učešća u Zadruzi kada je otkriveno da je u vezu sa znatno mlađom devojkom kojoj je nekada bio profesor. Uprkos tadašnjim osudama Savo i influenserka Adriana Kadar su ostali zajedno, venčali se, a nedavno saopštili i da čekaju svoje prvo dete. Dok se porodica Džehverović i njihovi fanovi raduju lepim vestima, Tviter je usijala jedna stara fotografija Save i Adriane ispod koje su se nizali negatini komentari na račun razlike u godinama. Adriana je imala 14 godina kada su se upoznali.

"Preslatko, samo što se radujete trudnoći devojčice koja je grumovana, koja je ovde imala 14 godina a on 29, koja danas ma samo 21 godinu, a mozak se razvija do 25. godine, znači ima jos 4 godine dok ne sazri, i ovo kako je skakao od radosti jer je devojčica bolje da ćutim", jedan je od komentara koji je izazvao pravu polemiku na Tviteru.

"Sve im je falilo, detinjstvo, normalni porođaji, uslovi, deca nisu da rađaju drugu decu", glasio je odgovor korisnice Tvitera, a ovim povodom se oglasio i Savo koji je istakao da ih negativni komentari ne dotiču.

"Iskreno, ne pratim Tviter niti šta se komentariše na toj mreži, koristim je samo za potrebe posla, ostalo me zaista ne zanima. Što se tiče tih komentara, nemam šta da kažem, svako ima pravo na svoje mišljenje. Ono što su mislili tada, kada smo nas dvoje počinjali, misliće i sada, a mi smo postigli ono što smo što smo hteli - uživamo u svojoj sreći, imamo familiju oko nas koja nas podržava, moju sestru, buduću tetku... Kakvi god da ste, ne možete sve da zadovoljite, sve i da ste najbolji na svetu", rekao je Sava za "Pink.rs" i dodao:

"Oko nas su ljudi koji nas vole i podržavaju. Bilo je trenutaka, kada je Teodora bila u Zadruzi, kada smo preispitivali neke svoje odluke, to je sve normalno, ali danas toliku podršku imamo da... Imamo sijaset pozitivnih komentara, ljudi se oduševljavaju nama, pozitivno utičemo na njih. Svakako, ne očekujemo da ćemo imati podršku svih ljudi na ovom svetu. Neki će misliti da je to nenormalno, da nije ok, ja to razumem, ali mi smo opstali i radimo to što radimo, ostvarujemo svoje ciljeve i snove i, Bogu hvala, ide nam. Srećan sam zbog svega što nam se desilo, pogotovo u poslednjih godinu dana".

Adriana i Sava odluči su da ćerki daju ime Dorotea - "Jer ona je isto što i ti 'daj Božiji', samo malo drugačiji raspored slova", napisali su Adriana i Sava nakon što su otkrili da su ime za naslednicu odabrali po Teodori Džehverović.

"A tek što devojcici daju ime po njegovoj sestri, samo ću ostaviti ovu sliku ovde", nastavili su da ih prozivaju i zbog ovoga na društvenoj mreži.

Sava je radio kao profesor u školi koju je pohađala Adriana Kadar, a njegova majka Goca Džehverović je u rijalitiju istakla da njihov odnos danas podržavaju i Savina i Adrianina porodica.

"Sava je tada još kao student, predavao francuski u mojoj školi, iako meni nikad nije predavao. Maštala sam da bi nekim slučajem naša veza u budućnosti bila moguća", rekla je jednom prilikom Adriana na temu njene i Savine ljubavi, međutim on nije ni naslućivao šta ona prema njemu oseća.

Sava se u školi, u kojoj je došao kao profesor na zameni, nije zadržao, pa je ubrzo otišao u Australiju. Međutim, on i Adriana ubrzo su počeli da se dopisuju, a njihov odnos se kroz neke teške momente kroz koje su prošli produbio.

"Adriana je očito bila zaljubljena u mene, a meni razum nije dozvoljavao da se zaljubim. Što sam se vise odupirao, to je povezanost bila jača i u jednom trenutku sam odlučio da poslušam svoje srce i ne dozvolim razumu i društvu da ograničava moj život", izneo je jednom prilikom Sava.