BIO SAM HOMOS*KSUALAC I NARKOMAN, ISTINA JE SAMO DA SAM MNOGO PIO! Željko Vasić otkrio kako mu je Gaga Nikolić pomogao!

Pjevač Željko Vasić progovorio je o čaršijskim pričama koje su se vezivale za njega, ali i priznao da je svojevremeno mnogo pio.

Željko Vasić koji je jednom prilikom ispričao kako ga se pojedini ljudi sjete samo kada pravi koncert kako bi im dao karte, otkrio je da je imao problem s alkoholom. On se vratio u prošlost i ispričao kako je došlo do toga da posegne za žestinom. Istakao je da je uz alkohol lakše podnosio svirke, a zatim otkrio koje su mu riječi pokojnog glumca Dragana Gage Nikolića pomogle da se izbori s porokom.

"Čuo sam svakakve čaršijske priče, koje nisu dospjele do medija. Bio sam i homos*kualac i narkoman, ma svašta sam bio. Jedino od toga što je istina je da sam u jednom momentu mnogo pio. To je bio jedini moj problem u životu. Tad sam već živio sa svojom suprugom, koja mi je tada bila djevojka. To što sam ja pio nije nas remetilo. Dešavalo se noću, kada radim. Ne znam zašto sam pio, valjda da bih mogao sve to da podnesem, kad je krenuo fitilj da mi se smanjuje. Ne možeš trijezan da trpiš pijane ljude. Jednostavno ne možeš! Moraš i ti malo da popiješ, a onda se pređe granica. Suštinski to nije dobro uticalo na mene. Nisam se dobro osjećao", priznao je Željko Vasić i otkrio zahvaljujući riječima kog glumca se oslobodio poroka.

"Samo se desilo. Imao sam priliku da upoznam Dragana Nikolića u jednom restoranu. Slučajno je bilo, drugu se porodila sestra i on je sio sa nama. On nije pio, a pošto sam ja slušao neke njegove intervjue gdje je pričao da je pušio pet pakli cigareta dnevno, pitam ga: 'Dragane, vi ne pušite?', mi smo svi za stolom pušili, on kaže da je pušio sto cigareta dnevno. Tada sam ga pitao kako je ostavio, a on mi kaže: 'Ne znam, jedno jutro sam se probudio i rekao ne mogu više'", prisjetio se pop pjevač.