"Prevarila me, našao sam poruke u telefonu": Aca Sofronijević se nedavno oženio, iznenadio detaljima iz života

Harmonikaš Aleksandar Sofronijević otkrio detalje o prevari.

Harmonikaš Aleksandar Sofronijević i doktorka Kosana Stišović venčali su se u maju prošle godine, a Sofronijević je nedavno otkrio nepoznate detalje iz života.

Sofronijević je otkrio da ga je jedna djevojka prevarila, a za izdaju je saznao kada joj je pronašao poruke u telefonu.

"Kada sam bio mlađi jedna djevojka me prevarila, to je bilo 2005. godine, baš davno je bilo, ali te to nauči da stvari nisu onakve kako izgledaju. U telefonu su bile neke gluposti, dopisivanje sa nekim momkom, ja sam to sve povezao, i na kraju sam bio u pravu. Pitao sam na šta ovo liči? Nisam ja tip koji se svađa, možemo da tjeramo dok je lijepo - tako je najbolje i u životu. Takav sam i u poslu", rekao je on.

Aca Sofronijević o vjenčanju sa lijepom Kosanom

Inače, Aca je jednom prilikom govorio o vjenčanju sa doktorkom i tom prilikom istakao da je sve bilo veoma emotivno.

"Mnogo je bilo emotivno posebno kad smo došli po mladu. To je meni nekako najači utisak ostavilo kao i onaj dio crkvenog končanja u hramu Svetog Save. A poslije veselje kao veselje, standardno. Svi su tu došli da se lijepo provedu i imali smo odličan izbor muzike. Fantastičan orkestar Filipa Miladinovića, Zvonko Bogdan kao zvijezda večeri. Sjajno. Tu je bio i gudački kvartet koji je svirao na početku i gospon Tamburaši. Ja sam se baš dobro proveo, a i mlada što je i bio cilj. Neki gosti koji uvijek sjede, svi su oni bili na nogama. Mi smo kao mladenci prenijeli tu energiju i ljubav, podigli smo cijelu celu svadbu na noge. Nisam stigao da sredim utiske, već sutradan smo počeli da sviramo", rekao je harmonikaš.

Pogledajte slike sa venčanja:

