SJETE ME SE KAD PRAVIM KONCERT, HOĆE BESPLATNE KARTE! Željko surovo o kolegama i modernoj muzici - "Omladina se DROGIRA"

Popularni pjevač Željko Vasić istakao je da nema lijepo mišljenje o novokomponovanoj muzici.

Željko Vasić više od 20 godina prisutan je na domaćoj sceni, a iza sebe ima veliki broj hitova. Pjevač je poručio da nije ljubitelj današnje novokomponovane muzike kao i da ne namjerava da se prikloni tom stilu.

Na pitanje šta misli o popularnom trendingu, pregledima na Jutjubu i koji je njegov opšti utisak kada je riječ o modernom zvuku, Željko je bio surovo iskren.

"Danas se mnogo omladine drogira i pošto je to jako popularno, mislim da bi bilo skroz u redu da im na velikom odmoru podijelimo svima po jedan gram kokaina. Ne razumijem da to narod voli, pretjerao sam poređenjem, ali to je istina. Malo su pobrkani lončići sa time i to je prije svega jedna populistička priča i linija manjeg otpora kojoj svi pribjegavaju jer je drugačije jako skupo. To je zato što nemaju taj luksuz da mogu da se čistog i otvorenog srca bave muzikom i pjevaju ono što zapravo vole, nego ono što neko od njih traži. Moj najveći uspjeh je što mogu da nosim odijelo u kojem se osjećam ugodno. To je filozofija mog postojanja. Dok postoje ljudi koji poštuju to što radim, ja ću biti tu, kada narod bude želio samo to da sluša, povući ću se", istakao je Željko i dodao rado prihvata iskrenu kritiku o svojim pjesmama.

"Volim da čujem mišljenja prijatelja, volim njima da pustim i to su najbolje kritike. Okružen sam ljudima koji nisu tapšači, nego mi govore i ono što ne želim da čujem. Ne volim kada mi neko podilazi, moram da ga sklonim od sebe, nema mi bitnu ulogu. Ne treba da mi diže samopouzdanje, ne volim takve ljude, volim da ulazim u konstruktivnu raspravu, i da čujem od tih ljudi zašto im se ne dopada pjesma. Kada uđem u studio sa kolegama, to je druga dimenzija, jer drugačije to doživljavamo", rekao je Vasić za "Super TV", koji kaže da na početku nije nailazio na odobravanje za neke od danas najvećih hitova.

"Tada sam morao da dokažem da sam u pravu, tvrdoglav sam. Uvijek sam bio u pravu. Moji sami počeci su obilježili jedno neslaganje sa određenim saradnicima, meni bliskim ljudima iz posla, bili su veliki hitovi koje sam pisao 'Zauvek', 'Voli me i ne voli', 'Željo moja jedina'... Dosta ih nije bilo prihvaćeno na prvu od saradnika i najbližih prijatelja, a kada se zavrtjelo, stičem kod njih neku vrstu integriteta, da to što govorim ima težinu i nisam nikada omanuo", zaključio je pjevač.

Marija Šerifović je tokom koncerata u Beogradu ovog proljeća istakla da ništa nije zaradila, a Željko kaže da je to skroz normalno.

"Postoje usponi i padovi, organizacija koncerta zavisi od ponude u gradu. Treba pametno pristupiti tome da bude isplativo. Ne govorimo o ne znam kakvoj zaradi, u granicama normale. Kada radim koncert, zovu me neki ljudi koje nikada u životu nisam čuo, sjete me se kada imam koncert, zbog karte. Veliko opterećenje je svaki beogradski koncert, to me jako nervira jer ljudi ne razumiju da ako niko ne kupi kartu, ja ne mogu da održim koncert. Razumijem to što je Marija rekla, to nama predstavlja veliki problem, kao što platiš u kafiću kada sjedneš, može vlasnik jednom da te časti", istakao je Željko.

