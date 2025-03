Protest počinje u 16 časova i trajaće večeras do 21 čas.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Protest pod nazivom "15. za 15" danas se održava u Beogradu na inicijativu studenata koji su blokadom izrazili zahtjev za odgovornost povodom urušavanja nadstrešnice u Novom Sadu, u kojem je život izgubilo petnaest osoba. Sinoć su studenti koji su krenuli pješke iz više gradova stigli u Beograd, a početkom nedelje blokirali su zgradu RTS-a.

Na društvenim mrežama od jutros su se pojavile različiite informacije o tome gdje će biti održan protest koji je zakazan za 16 časova ispred Skupštine Srbije. Na nalogu studenata u blokadi ETF prvo se pojavila informacija da će protest biti premješten na Slaviju, a potom je na nalogu studenata u blokadi objavljeno da će protest biti održan ispred Skupštine Srbije.

Prije toga na više lokacija u gradu organizovana su okupljanja. I predstavnici vlasti i studenti pozivaju na miran protest.

Na svom "Instagram profilu", studenti u blokadi objavili su raspored događaja planiranih za danas. Navedeni su kružni tok na Novom Beogradu od 11.30 do 14.30, Trg Republike od 13.00 do 16.00, Bulevar Kralja Aleksandra od 13.00 do 16.00, Autokomanda od 11.30 do 14.30.

U 16.00 je predviđen početak skupa, u 17.00 čitanje zahtjeva i studentski govori, u 18.00 blokadni hod, u 19.00 je 15 minuta tišine, u 20.00 najveća buka u Srbiji, u 20.20 je predviđeno pismo podrške radnika, u 21.00 je završetak skupa, a u 21.20 čišćenje. U Beogradu je jutros od 9.30 sati obustavljen gradski prevoz.