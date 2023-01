VARAO ME JE I PRE ZADRUGE, SVE SAM SAZNALA! Zvezdanova žena u SUZAMA pred kamerama - Urnisala bivšeg, pa udarila na Moku

Nevenčana supruga Zvezdana Slavnića, Ana pojavila se prvi put pred kamerama, rasplakala se i otkrila da joj je jako teško da gleda bivšeg za kog tvrdi da je izgubio čast, pa priznala da je ponosna na svoje suze.

Bivša nevenčana žena Zvezdana Slavnića, Ana, prvi put javno je govorila o iskustvu koje je preživela od strane kako sama kaže, najboljeg prijatelja, supruga i nekoga kome je bila verna 15 godina, a on ju je u Zadruzi ostavio zbog 22 godine mlađe Anđele Đuričić. Ona je progovorila o svojim emocijama, ljubavi i boli koju je doživela od Slavnića, ali i svemu što je čeka nakon javne prevare. Takođe je žestoko potkačila košarkaškog asa, Zvezdanovog oca, Zorana Moku Slavnića.

Ana je dala svoj stav o svemu što je Zvezdan uradio u Beloj kući i njegovoj vezi sa Anđelom, ali i flertovanju sa Aleksandrom Nikolić - "Ni u jednu nije zaljubljen. On je zaljubljen samo u sebe i u svoj ego. Tu nema ničega. Kako bi on rekao, to je trenutno i samo mu se desilo", rekla je Ana koja je opisala i kako je izgledala njihova ljubav.

"Jedna duša, dva tela. Mi smo se trista hiljada puta u toku odnosa zaljubili jedno u drugo. On je za mene bio moj muškarac, fatalan. Imao je mane naravno", poručila je Ana i otkrila i da ju je varao pre Zadruge - "Ja nikada nisam posumnjala u njegovu ljubav, posumnjala sam u svoju, a ako me pitaš da li me je prevario, ja ću sada ekskluzivno da ti kažem da jeste, saznala sam. Neke su mi se javile, devojke, nisu žene, jedna je žena. Bio je sa njima dok je bio sa mnom, čak neposredno pred Zadrugu. Meni se to negde javilo u glavi, ali je to velika greška. Ne boli to mene, to je sada još više otvaranje očiju. Više nisam ljuta. Ja sam doživela emotivni lom, još uvek sam rovita. Bavim se sobom, na sebe sam ljuta. Mi smo žene, pametnija bića, samo polako".

Ona je ispričala i kako sada gleda na svog bivšeg nevenčanog supruga: "Teško mi je da gledam sve. Toliko imam emocija, mislim da mojih 13 godina je najmanje u ovom smislu, prevara. Nije mene zabolela prevara, mene su zabolele druge stvari. Šta znači imati kodeks, poštovanje i čast? On je to izgubio, a za njega sam sve ove godine bila. Rekla sam da neću da brišem suze, jer sam ponosna na njih. Biće sve bolje, a za sve je potrebno vreme. Mislim da nisam jedina žena koja ovo prolazi i želim da se zahvalim svim ženama koje su mi slale beskrajan broj poruka. Uz njih mi je bilo lakše, kao nisam sama. Ja mislim da se čistim i treba da plačem. Ovo nije slabost, ovo nije hrabrost".

Bivša žena Zvezdana Slavnića, otkrila je i da li bi se ikada pomirila sa njim ukoliko bi on dao sve od sebe da je vrati nakon javne prevare - "Zaboravi na pitanje. Nikada! Da li ženi kao što sam ja treba muškarac kao što je Zvezdan? Ne žalim za svojih 15 godina, ali moj odgovor je jasan i glasan. Pogodilo me je i kao majku i kao ženu, kao prijatelja, brata, na svaki način me je pogodilo. Prevaru možda i mogu da oprostim ali izdaju ne", navela je Ana koja je zatim oplela i po Moki Slavniću koji se više puta oglašavao za medije.

"Što se tiče Moke, mogu da kažem jednu rečenicu, što se tiče mene on je veliki sportista, što se tiče toga kakav je čovek Zoran Moka Slavnić, za mene je nula. Pitanje je da li je bitnije biti bolji čovek ili sportista? Dovoljno sam rekla", ispričala je ona za "Premijeru Vikend-specijal".

