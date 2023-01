KRALJICE, SVAKA TI ČAST ZA SVE! Zvezdan brani bivšu ženu pred Anđelom - Istina je, u**ao sam! Skidam ti kapu MILON puta!

Zvezdan Slavnić ne da iko u Zadruzi kaže ijednu riječ protiv njegove bivše žene Ane, koju je posle 15 godina ostavio zbog Anđele.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Tokom nominacija održanih sinoć u Zadruzi, Zvezdan Slavnić je pobjesnio zbog toga što su pojedini zadrugari spominjali njegovu bivšu nevjenčanu suprugu Anu s kojom je proveo petnaest godina života, a koju je ostavio zbog Anđele Đuričić, 22 godine mlađe od njega. Mnogi smatraju da njihova veza neće opstati, a svaku dramatičnu svađu, suze i nervne slomove "riješavaju" intimnim odnosom.

Zvezan Slavnić je ove nedelje bio u izolaciji sa Aleksandrom Nikolić, koju je tamo pokušao da poljubi, a tokom nominacija pobjesnio je zbog uvreda na račun svoje bivše žene. Prvo se zaletio na Necu, pa ga je Anđela izvela napolje i odvela u hotel, gdje je pokušavao da se smiri govoreći da nikoga nije uvrijedio četiri i po mjeseca, osim Anđele i Ane, te kritikovao Sanju i Dragića.

"Oni znaju ko je Ana... Sto hiljada puta joj skidam kapu! Kraljice, svaka ti čast za sve! Što si bila pored mene! Sram vas bilo! Pa ja bih se ubio! Zamisli da kažeš tu boleštinu nekome... Uradio sam, da! Ljubavno sam uradio, u*rao sam, da! I ne opravdam se! Ja u životu nisam vidio takve ljude...i opet se ponašam džentlmenski i opet ne vrijeđam i opet ne govorim neke stvari. Ja kopiram Dejana?! Bože sačuvaj! Dečka u rijalitiju ostavila žena, a ja imam život... Bože, kakva žena, kako te nije sramota to da kažeš?! Oni se dogovaraju da tebe nešto uvrede... Ti treba da pobjegneš od mene, ja bih to prihvatio na keca", govorio je Zvezdan Anđeli ponavljajući da ne može da shvati da neko može koristiti tragediju kao način da bi nekoga uvrijedio.

Zvezdan Slavnić, Zadruga Izvor: YouTube/Zadruga Official

"Koje je to moralno dno. Proletiću odavde, niko me neće stići!", rekao je Zvezdan, a Anđela njemu na to smeškajući se: "Ja ću te stići uvijek, ne pratim džabe gdje si ti".

"Meni kaže da igram rijaliti... Ja ne znam ni kako sam došao ovdje, kojim trikom! Sačuvaj me Bože. Sad ću da budem bezobrazan, go*va... Kad čujem da neko kaže nešto za Anu, oko bih im iskopao zbog toga! Šta ti imaš da spomnješ ženu koja je moja vanbračna supruga, ali nije u rijalitiju, bre!", nervirao se Zvezdan, dok mu je Anđela ponavljala da znaju da mu je to slaba tačka i pokušavaju da ga isprovociraju.