KRVNIČKI SE ZALETEO NA CIMERA! Zvezdanu prekipelo - Preskočio sto i OBORIO ga na pod, Slavnić završio sa MODRICAMA!

Zvezdan Slavnić pobesneo je tokom nominacija i zaleteo se na cimera iz Zadruge od kog su ga jedva razdvojili.

U toku emisije "Nominacije" došlo je do brutalnog sukoba između Zvezdana Slavnića i Nenada Lazića Nece. Neca je žestoko opleo po Zvezdanu i Aleksandri koji su bili ovonedeljni potrčci, a tokom boravka u izolaciji su se toliko zbližili da je Slavnić pokušao da poljubi Nikolićevu, međutim to mu nije pošlo za rukom. Neca je na kraju svog izlaganja nominovao Zvezdana i poručio mu da je "veći smrad od Aleksandre", posle čega je on pobesneo.