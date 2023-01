OSTAVIO SAM GITARU NASRED BINE, SEO U VOZ I OTIŠAO! Žiku zna 50 godina, a jednom su se posvađali i evo KO je POPUSTIO!

Žika Jakšić i Ćira se druže već pola veka, a jedna svađa je mogla zauvek da ih posvađa - da jedna strana nije popustila.

Izvor: YouTube/Nikad nije kasno

Žika Jakšić se kao producent i voditelj emisije "Nikad nije kasno" u studiju zatekao sa pevačem Dejanom Ćirkovićem Ćirom s kojim je nekada bio posvađan, a koji se sada našao u žiriju ovog formata i priznao da prvi put posle toliko godina ima tremu.

Sa Žikom se poznaje čak pedeset godina, ali nije ni sanjao da će ga iznenaditi jednim pozivom. "Nisam se nadao da će me ikada pozvati, baš zbog toga što znam da ne voli da mu neko kaže da gura svoje. Bio sam u Nemačkoj kada mi je stigla njegova poruka, vidim piše Žika, pomislio sam da je neki virus. Zvao sam ga da proverim da li je to on!Čim mi je rekao da me zove da dođem u žiri pitao sam ga: 'Je l' ti mene zezaš?". Na kraju mi je rekao: 'Je l' hoćeš ili nećeš?" i hvala mu mnogo, ovo sam dugo čekao! Pedeset godina prijateljstva ipak nije malo, više sam s njim nego sa ženom", priznao je Ćira, pa ispričao sve o nekadašnjoj svađi sa Jakšićem.

Izvor: YouTube/Nikad nije kasno

"Nešto sam ja prezreo na njega i naljutio se. Ja inače imam tu lošu osobinu da kada se naljutim više se ne mirim, ali njegova dobra osobina je što on zna to da proguta. Sećam se, ostavio sam gitaru nasred bine, seo u voz i vratio se za Štutgart i rekao gotovo, kraj Ritam srca. Žika je sačekao da sve prenoći, zvao me je i ja nisam hteo da se javim, kad on pozove opet. Rekao mi je: 'Izvini, pogrešio sam' i pozvao me da sednemo, lepo razgovaramo i raščistimo kao ljudi. I tako smo nastavili dalje, ali da nije bilo njega, ko zna, ja sam baksuz", ispričao je Ćira, koji s porodicom u Štutgartu živi već 25 godina, a pričao je nedavno i o tome da je od Saše Popovića pozajmljivao garderobu.

