AKO NEKA BUDE UMISLILA DA JE VAŽNA OTKRIĆU DA SE BAVI PROSTITUCIJOM: Jovana priprijetila koleginicama

Voditeljka Jovana Jeremić progovorila i o budućem partneru

Izvor: TV Pink

Voditeljka Pinkovog Jutarnjeg programa Jovana Jeremić, nedavno je potkačila koleginice za koje kaže "da zna da su preko kreveta dobile posao", a sada i kada će otkriti njihova imena.

"Nema potrebe da ih raskrinkavam. One su se već pronašle. Tu sam da budem njihova karma i da im kroz intervjue stalno pretim. Ali ako neka od njih bude umislila da je previše važna i ne bude znala gdje joj je mjesto, saznaće se i njihova imena", rekla je Jovana i dodala da je ne zanimaju negativni komentari na njen račun, a potom i kakvog partnera traži.

"Da, ja sam cirkuzant, ali karta za moj cirkus je ekstremno skupa i vi je plaćate svakog vikenda jer me gledate. To znači da me volite. Očekujem da ću sresti čovjeka mog života za neki naredni period. Donijela sam odluku da više neću biti ni sa jednim muškarcem koji nije na mom nivou ili čak iznad mene. U želji za nekim emocijama spuštala sam kriterijume".

Voditeljka dodaje i da sve ovo što smo do sada imali prilike da vidimo u njenom Jutarnjem programu "nije ništa".

"Za sve one koji su mislili da je ovo moj vrhunac, moram da im priznam da je ovo tek moj početak. Kada budem stekla svjetsku popularnost, tada ću se smiriti. Svjetska slava mi zavisi od toga ko će mi biti drugi muž, jer kako se priča, to će biti neko ko nije iz ove zemlje. Godina iza mene je bila uspješna. Prije svega poslovno, ali i emotivno, jer sam bila u vezi od 10 mjeseci. Postala sam megazvijezda. Kupila sam dva stana u Beogradu i riješila sve svoje finansijske probleme. Na ćerku sam jako ponosna jer je savladala velike životne lekcije. Veliki je borac i ista je njena majka. Sada je velika djevojka i brine o meni".