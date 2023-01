TIKA ŠPIC POSTAO TAKSISTA? Slavnog glumca uživo niko ne prepoznaje - otkrio šta kaže prodavačicama u radnji

Glumac Predrag Smiljković oduševio je Srbiju ulogom Tike Špica u popularnoj seriji "Porodično blago"

Izvor: YouTube/ Aleksandar Živanović /printscreen

Predraga Smiljkovića publika je zavolela zahvaljujući poznatoj seriji "Porodično blago", gde je tumačio lik Tihomira Stojkovića, poznatijeg kao Tika Špic.

I danas ga ljudi na ulici oslovljavaju imenom lika iz serije, što mu nimalo ne smeta. "Tika nosi šešir i brkove, ja ne. Kada to skinem, teško me prepoznaju. Čak ni policajci ne vide o kome se radi, pa mi ne progledaju kroz prste, već stalno pišu prijave zbog kojih moram kod sudije za prekršaje. Ljudi vide da me znaju odnekle, ali to ne dovode u vezu s Tikom Špicom. Desi mi se da me prodavačica u radnji pita: 'Ma, odakle se mi znamo?', a ja kažem da sam taksista, vozač u gradskom saobraćaju…", rekao je glumac u jednom intervjuu.

Predrag je jednom prilikom bio gost u emisiji "Nikad nije kasno", gde se ipak pojavio sa brkovima, u želji da ga ljudi prepoznaju. "Ja sad namerno nosim brkove, ali obično sam bez njih. Drago mi je što me ljudi vide u pozitivnom svetlu i drago mi je što je lik Tike Špica korespondirao sa narodom".

Ovako Predrag danas izgleda:

Predrag Smiljković

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Pogledajte i kako izgleda njegova Žake, glumica Biljana Nikolić: