TIKA ŠPIC O VULGARNIM SCENAMA: Svi ga obožavali u Porodičnom blagu - evo šta on kaže o današnjim serijama!

Glumac Predrag Smiljković o kumu Đoši i "negledljivim" serijama.

Glumca Predraga Smiljković svi smo zavoleli u kultnoj seriji "Porodično blago". Sa čuvenim Đošom, Tika Špic bio je nerazdvojni tandem, a čuveni Predrag danas živi mirnim i povučenim životom.

Predraga i danas igra u Leskovačkom pozorištu i kaže da svoje slave nije svestan.

"Veoma me je lako naći. Uvek sam se ponašao isto i to i danas radim. To što sam ja bio na nekom vrhuncu, ja toga nisam bio svestan, što ni danas nisam. U nekom trenutku ste vi prisutni, u nekom niste, a to verovatno nije vaša odluka. Oduvek živim povučenim životom", rekao je Tika.

On navodi da mu jako nedostaju bliski ljudi koji su nas napustili, među njima i kum Bogoljub Mitić, Đoša.

"Mi smo se u jednom trenutku razdvojili, zbog različitih životnih izbora. Napustili su nas divni ljudi", rekao je čuveni Tika Špic

On se osvrnuo i na serije koje se danas prave i uporedio ih je sa onima koje su bile nekada.

"To je bilo vreme kada su pisci korespondirali sa svojom okolinom i sa svojim genomom. A sada imate jednu novu pojavu, novih pisaca i novih glumaca koji korespondiraju ili koketiraju sa zapadom ili sa Holivudom, ali ja lično mislim da je to jedno loše tumačenje zapada i da je to jedan otklon od sopstvenog naroda. Narod želi da gleda ono što se njega tiče", rekao je Predrag, koji navodi da su za njega nove stvari negledljive.

"Isuviše vulgarnosti, mnogo grubosti, krvi, klanja, sve ono što mi nismo".

