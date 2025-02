Saslušanjem svjedoka nastavljeno suđenje biznismenu Zoranu Bećiroviću, njegovom sinu i tjelohraniteljima povodom napada na novinarku Pobjede i članove njene porodice.

Izvor: MONDO / Bojana Zimonjić

Saslušanjem svjedoka danas je pred Osnovnim sudom u Podgorici nastavljeno suđenje biznismenu Zoranu Bećiroviću, njegovom sinu Luki i tjelohraniteljima Mladenu Mijatoviću i Ljubiši Dukiću povodom napada na novinarku Pobjede Anu Raičković i članove njene porodice, koji se dogodio 10. novembra prošle godine ispred restorana “Gurman” u Bloku pet.

Službenik Uprave policije Srđan Korać, koji je bio te noći u „Gurmanu“ sa vlasnikom tog restorana Rankom Radulovićem i advokatom Balšom Dragovićem, ispričao je da je sjeo za zadnji sto sa desne strane u objektu.

Tvrdi da u noći incidenta nije vidio ni Raičković, ni njenog sina:

"Sjedio sam Prema otvoru koji gleda na Dalmatinsku ulicu. Primijetio sam da su došli Bećirović i Mijatović. Ne poznajem ih, znam da je Mijatović moj kolega, a Bećirovića iz medija poznajem. U jednom trenutku vidio sam da je došao ubrzanim korakom Tomo Arapović. Javio sam mu se, a on je tada pričao na telefon i rekao „Ja sam, tu gdje si? I izašao je vani. Ja sam onda otišao u toalet, kada sam izašao vidio sam da svi gledaju čudno, kao da se nešto desilo. Prišao sam do šanka i pitao: „Sto se to desilo?” Oni su mi rekli da se potukoše momci. Ja sam vidio jednu od inspektorki, kojoj sam objasnio da ne znam šta se desilo ali da će lako riješiti slučaj jer postoje kamere. Ušao je i kolega Barjaktarević uniformisan, ali nijesmo dugo pričali jer je rekao da ima dosta posla. Kasnije su ostale kolege došle. Sve vrijeme od kad sam došao u lokal nijesam izlazio do 23 sata i bio sam svo vrijeme za mojim stolom. Nije tačno da su Radulović i Dragović bili sa mnom za sto, jesu zapravo ali tek naknadno. Anu Raičković nijesam vidio te noći uopšte", ispričao je Korać u svjedočkom iskazu.

Na pitanje tužiteljke Romine Vlahović koliko se zadržao u toaletu, Korać je odgovorio da se zadržao nekoliko minuta.

Sudija Ilija Radulović upozorio je advokata odbrane Danila Mićovića da ne može komentarisati pitanja tužiteljke Vlahović, dok mu to ne bude dozvoljeno.

Podsjećamo, novinarka Pobjede napadnuta je ispred restorana “Gurman” zajedno sa sinom Urošem Gagovićem i vjerenikom Tomom Arapovićem. Raičković su vrijeđali, prijetili, a na kraju izvukli iz auta i davili, čupali za kosu i slomili staklo na automobilu.

Optuženi su na suđenju, održanom 31. januara, negirali krivicu i tvrdili da nijesu „prstom dotakli“ Raičković i članove njene porodice, niti ih vrijeđali i prijetili.

Zoran i Luka Bećirović i Mijatović uhapšeni su 10. novembra prošle godine, dok je Dukić uhapšen dva dana kasnije. Zoranu Bećiroviću i Mijatoviću je određen pritvor, dok su mlađi Bećirović i Dukić pušteni da se brane sa slobode nakon tužilačkog zadržavanja.

Optuženima se na teret stavlja nasilničko ponašanje za koje je zaprijećena kazna do pet godina zatvora.

Bećirović je na glavnom pretresu tvrdio da nije prijetio, a ni vrijeđao Raičković, da je nikad ranije nije vidio i da je nije fizički napao.

Sa druge strane, Raičković je na ročištu održanom 6. februara detaljno opisala detalje napada, kada je najprije bila najgnusnije vrijeđana i pod prijetnjama, a kasnije i fizički napadnuta zajedno sa članovima njene porodice.

Istog dana, svjedočili su i njen sin i vjerenik koji su u noći incidenta došli da zaštite Raičković od napadača.

Novinarka Pobjede Ana Raičković, u nastavku, upitala je Koraća gdje se nalazi prvi sto u Gurmanu, a on je odgovario da su za prvim stolom, koji se nalazi sa desne strane kad se uđe u Gurman, sjedjeli Balša Dragović i Miloš Stanković.

Korać je kazao i da je bio okrenut leđima ka Dragoviću i da nije primijetio da li se on naginjao da vidi šta se napolje dešava.

On tvrdi da nije da nije bio pristutan kada je došlo do ove tuče i poziva se na video snimak na kojem se vidi njegov automobil „Golf pet" sive boje.

Raičković je upitala da li je poznaje kroz posao, s obzirom da je nekad bio inspektor koji se bavio slučajevima napada na novinare. Korać je rekao da je uživo nikad nije vidio i da je samo gledao u emisiji „Sjenke”.

Korać je naveo i da nije davao izjavu pred Upravom policije, već samo pred tužiteljkom Rominom Vlahović.

Ponovio je da je poziva na video nadzor sa kojeg se, smatra on, može utvrditi i provjeriti da je sve što je kazao istina.





Dragović: Nijesam vidio nikakvo čupanje ni udaranje

Svjedok Balša Dragović, koji je inače advokat, kazao je da je te noći prvo došlo do rasprave.

Istakao je da nije vidio nikakvo čupanje ni udaranje usmjereno ka Raičković, ali da jeste vidio da je mladji Bećirović polomio njeno staklo od auta.

"Sjedio sam sa Stankovićem. Parkiralo se vozilo ispred Gurmana, izašla je plava djevojka i krenula prema pultu. Okrenula se jednom ili dva puta prema stolu gdje su sjedjeli okrivljeni. Poslije 2, 3 minuta čuo sam dobacivanje i kad im je ona rekla: „Klošaru”. Mešusobno su se vrijeđali. Dukić ustaje, razdvaja Bećirovića, Mijatovića i curu da ne dođe do kontakta. Nju moli da se udalji, njima viče da se odmaknu i vrate za sto. Baš je bilo odvratno. Ona je otišla pa se vratila, govorila da će da snimi telefonom. Dukić je molio da ode, ali je ona uporna bila u raspravi. U raspravi su svi bili uporni. Kad to kažem, mislim na Bećirovića i Mladena koji su bili uporni u dobacivanju, a sa druge strane je bila uporna i oštećena", ispričao je Dragović.

On je naveo da je kasnije vidio nju u BMW i pomislio: "šta radi tu, zašto nije otišla".

"Onda sam ušao u auto da pošaljem mejl i, kroz retrovizor, vidio sam crnog momka koji pritrčava. Čuo sam da moli sina da ne ide: „Ne, sine, kuku meni”. Došao je i sijedi čovjek koji ga je smirivao. Ja sam vidio onda poslije toga da je ustao Mladen i da je pričao sa sijedim čovjekom 10 sekundi. Onda se momak trčećim korakom zaletio i udario Mladena u glavu. Razbio ga je udarcem, on je krenuo da pada i pao unutar „Gurmana". Odmah se tu napravila gužva... Ja, kada sam se primakao, vidio sam da momak sjedi na grudi Mladenu i da ga tuče. Utoliko sam se okrenuo i vidio da Dukić trči prema „Gurmanu" i rekao sam mu da požuri: „Razbiše ti druga”. Dukić je pritrčao i krenuo da uhvati za ruku crnog momka, ali nije uspio. Onda mu je dvije ruke provukao ispod pazuha i odvukao ga. Bilo je dosta ljudi. Izbacuje ga, govori mu: Bježi odavde”, dodao je on.

Onda je, kako je kazao, izvukao „plavu ženu i sijedog čovjeka".

"Okrenuo sam se i vidio crnog momka sa palicom, ubrzo je on pobjegao prema trafikama. Dukić zatvara vrata od „Gurmana" i pušta ih tek nakon što je Mijatović ustao. On i Bećirović potom kreću ka plavoj osobi i počinju da viču: „Samo neka reče kako se zove ovaj momak”. Ona je vrištala: „Ne mogu da kažem, neću da kažem ko je momak" i rekla Dukiću da je zaštiti. Dukić je cijelo vrijeme molio njih da ne prilaze i nju da ode odatle. Oni su onda vidjeli „Smarta" u kojem je bio sijedi čovjek. Mijatović je krenuo da otvori vrata od tih kola, ali su bila zaključana. Oni su htjeli da znaju ko je to i govorili da ga slikaju da bi znali ko je. Ali čovjek je dao gas i otišao. Tom vozilu prišli su Bećirović stariji i Mijatović. Potom, oni se vraćaju i Dukić ih ponovo moli da joj ne prilaze i nju da ode odatle. Onda se vratio „Smart", a ja sam mu viknuo da bježi odavde", rekao je Dragović.

Potom je, napominje on, došla policija.

"Kod vozila Raičkovića bila je rasprava. Ne znam je li bilo fizičkog kontakta. Nijesam vidio nikakve udarce, ni čupanja, niti davljenja", napomenuo je Dragović.

Na kraju je kazao da misli da je mlađi Bećirović telefonom slomio staklo od auta novinarke Pobjede.