Frizer iz Srbije sa dvojicom Slovenaca i Tunišaninom u audiju na granici sa Republikom Hrvatskom zatečen je sa nestalom maloljetnicom.

Slika i detalji nestanka petnaestogodišnje djevojčice iz zapadne Hrvatske dvije nedelje su na sajtu MUP-a Nestali.hr, a poslednji put policija kada ju je policija locirala bilo je na granici u audiju sa frizerom iz Srbije P. V. (39). Tog dana policija je srednjoškolku na graničnom prelazu zaustavila i odvela je u stanicu, baš kao i vozača sa kojim je bila u automobilu. Vrlo brzo je policija rekonstruisala veče koje su prethodno do dva ujutru proveli u popularnom baru "Azura", a tom prilikom joj je P. V. dao drogu.

Sa njima u Audiju bila su još dvojica Slovenaca i Tunišanin i P. V. se pravdao organima gonjenja da nije znao da je osoba kojoj je dao drogu maloljetna.

"Bila sam u kafiću sa drugaricom i njenim dečkom kada nam je prišao muškarac i predstavio se kao Kimi. Ponudio nam je piće u baru i rekao da ima 20 godina. Ponudio mi je da nešto povučem, ali mi nije rekao šta. Otišli ​​smo do toaleta, on se progurao u ženski dio i ja sam ušla za njim. Ponudio mi je bijeli prah koji je stavio na svoj mobilni telefon i napravio četiri reda. Povukla sam dvije crte, a on je nacrtao ostatak. Onda sam otišla da tražim svoju drugaricu, ali je nisam našla u klubu. Ostalo se ne sjećam jer sam i te večeri konzumirala dosta alkohola", prisjetila se djelova te večeri "nestala" maloljetnica i otkrila da se nekako, ali ne zna kako, našla u autu "sa Kimijem i prijateljima i da ju je, kada su stigli na granicu, policija odvela".

Zanimljivo je da se maloljetnica po dolasku na granični prelaz lažno predstavila slovenačkim policajcima. Međutim, kako kod sebe nije imala dokumenta, slovenačke kolege su hrvatskoj policiji prijavile situaciju sa maloljetnom hrvatskom državljankom, a naknadno je utvrđeno da je djevojka zapravo nestala osoba u informacionom sistemu MUP-a i za kojom je raspisana potraga.

A kakva sudbina čeka frizera iz Srbije zavisi od tužilaštva i nadležnog opštinskog suda.

