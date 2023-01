TROŠNA KUĆA, POLJSKI WC I VILA OD 100.000 EURA: Ovde je odrasla Rada Manojlović - za kupanje grejala vodu na šporetu

Rada Manojlović je odrasla u Četerežu sa ocem i sestrom

Izvor: YouTube/Rada Manojlovic/printscreen

Pevačica Rada Manojlović, koja je nedavno na društvenim mrežama otkrila da njen otac radi u polju i na pijaci gde prodaje toalet papir, odrasla je u trošnoj kući u selu Četereže za koje je veoma vezana. Nakon majčine smrti živela je sa sestrom i ocem, a prvi zarađeni novac od nastupa uglavnom je ulagala u novu kuću koja je navodno koštala 100.000 eura.

U dvorištu su gajili razne životinje, a kako je jednom prilikom rekla pevačica, ona i sestra Maja se nikad nisu bavile time jer je njihov zadatak bio da sređuju kuću.Traktori, kombi i razni krš mogao je da se vidi u dvorištu u kom je pevačica odrasla.

Pre nekoliko godina je ugostila voditelja Ognjena Amidžića i pokazala da u dvorištu i dalje ima poljski WC koji su koristili i dodala da je "kupanje im je bilo snalaženje". "Snađeš se. Imaš šporet, greješ vodu i to je to", rekla je jednom prilikom pevačica, koja danas u istom dvorištu ima luksuznu kuću opremljenu kvalitetnim nameštajem.

Otac pevačice Rade Manojlović, i pored toga što njegova ćerka odlično zarađuje, od ujutro do naveče ide u polje i radi, dok četvrtkom i subotom radi na pijaci, gde prodaje, između ostalog, toalet-papir.

"Moj tata prodaje toalet-papir na pijaci. I ne samo to, već i hiljadu nekih drangulija, baterije za satove, sijalice, boce za plin... Različite sitnice. Naravno, ne mora da radi i već 15 godina ga molim da prestane, ali on ne želi. Voli da ima posao i svoj dinar. To ga održava u životu. Bavio se time i pre nego što sam postala popularna", napisala je nedavno pevačica na Tviteru.

