"KRIJU VEZU, VIĐAJU SE SAMO KOD NJE": Haris Berković upao u stan Rade Manojlović - pevačicin otac besan, a ovo je RAZLOG

Rada Manojlović i Haris Berković bili su godinama u vezi, a onda je usledio raskid koji je najviše razočarao njihove fanove.

Nedavno je u medijima odjeknula vest da su se Rada Manojlović i Haris Berković navodno pomirili posle duže pauze nakon raskida, što je obradovalo pevačicine fanove koji su bili razočarani kada je došlo do prekida.

Kako mediji prenose, pevačica i pevač nakon pomirenja kriju svoju vezu, jer se otac Rade Manojlović tome protivi i ne odobrava ćerkinu vezu pošto smatra da ju je Haris samo omanjivao tokom svih godina. Kruže priče i da je Haris u poslednje vreme bio ozbiljan u nameri da ponovo osvoji Radu, pa je bio uporan da se vidi s njom. Bili su stalno u kontaktu, a zatim su se i sreli, a čim je došao iz Bosne u Beograd, Haris je otišao kod Rade u stan kako bi ozbiljno popričali.

"Rada i Haris su se pomirili nakon što su obavili dug razgovor. Shvatili su gde su grešili, kao i da su emocije i dalje prisutne. Međutim, Rada mu je jasno stavila do znanja da ne želi da se zabavljaju godinama, jer ona već ima dovoljno godina i želi da se ostvari kao majka, na šta je on rekao da je shvatio da s njom želi sve. Ipak, oni još ne žele javno da priznaju vezu, a razlog je otac Rade Manojlović. On je ljut na Harisa, smatra da se poigrao s njegovom ćerkom i da je protraćio njene godine. Najviše od svega želi da dobije unuče i kada bi mu Rada javila da je trudna sa Harisom, tek tada bi omekšao. Zato su odllučili da se viđaju isključivo u njenom stanu, da vide kako će dalje funkcionisati i da li nova šansa koju su dali jedno drugom ima smisla", ispričao je dobro obavešteni izvor blizak pevačici.

"Koliko znam, kada prođu praznici, njih dvoje planiraju da odu na odmor u Dubai, kako bi se odmorili i posvetili jedno drugom. Rada je rekla Harisu da ni svojima ne priča da su opet zajedno, već da puste vreme da se sve iskristališe", tvrdi izvor.