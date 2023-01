ISKORISTILA ME JE DA NAPAKOSTI PALČICI! Era Ojdanić pobjesnio zbog priča o aferi s Palčicom i progovorio O SVEMU!

Era Ojdanić je svakodnevno spominje u Zadruzi zbog navodne afere s mladom Palčicom, pa se ponovo oglasio i ispričao istinu.

Izvor: YouTube/Grand Magazin Tv Grand

Pjevač Era Ojdanić ovih dana je jedna od glavnih tema u Zadruzi zbog navodne afere sa 54 godine mlađom učesnicom rijalitija Anastasijom Stanojević Palčicom, a ove priče je u javnost plasirala Jovana Tomić Matora. Palčica je ovo demantovala, a Era se već oglašavao i priznao da su se ljubili, ali da "ne može da se sjeti da li su otišli dalje".

Era Ojdanić je sada ponovo prokomentarisao goreću temu koja je aktuelna zbog toga što je Palčica osudila vezu Zvezdana Slavnića i Anđele Đuričić, te poručio da ga je Matora iskoristila kako bi napakostila svojoj mladoj cimerki.

Izvor: YouTube/Zadruga Offical/printscreen

"Sramota me je da o tim stvarima i pričam. Palčica je djevojčica iz jednog sela kod Lazarevca koju znam, jer je bila učesnica rijalitija koji sam ja tada vodio. Ona je jedna fina i slatka djevojčica koja zna da se igra. Bila je u vezi s jednim momkom iz Požarevca, koji živi u Kanadi. Jako me je poštovala u rijalitiju, davao sam joj savjete. Ni na kraj pameti mi nije palo da bilo šta s njom imam. Daleko od toga. To je sve izmislila ona mangupčina iz Železnika, Matora, jer su se njih dvije nešto zamjerile, pa kao da joj napakosti. Matora i ja smo dobri drugari, ona je uspjela da spoji Palčicu sa mnom, vidim da svi portali o tome bruje. Toliku slobodu ima Matora prema meni da me je iskoristila da napakosti Palčici. Apsolutno ništa od toga nije tačno! Ne želim da mi te priče zagorčavaju i kvare ove lijepe božićne praznike", poručio je Era Ojdanić.