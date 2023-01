PROGOVORIO O AFERI SA 54 GODINE MLAĐOM CICOM! Svi je znate sa televizije, spajali je sa Erom - "Ljubili smo se..."

Era Ojdanić progovorio o navodima da je bio intiman sa 54 godine mlađom Palčicom iz Zadruge.

Era Ojdanić već danima je glana tema u Zadruzi 6! Učesnici rijalitija ne prestaju pričaju o navodnoj aferi Anastasije Stanojević Palčice sa 54 godine starijim pevačem, o čemu je prva javno progovorila Jovana Tomić Matora.

Matora je, naime, u jednoj od svađa sa Palčicom otkrila da je ona spavala sa Ojdanićem, što je ova oštro demantovala i poručila da je glasine ne interesuju, već dokazi "crno na belo". Sada se ovim povodom za medije oglasio i pevač. Era je priznao da se ljubio se Palčicom, ali kao kaže ne može da se seti da li su "otišli dalje".

"Palčica, ona mala Kolubarka moja?! Aha, znam je! Bio sam s njom u rijalitiju jednom. Ljubili smo se, kada su žurke grlili smo se, ljubili i sve to, ništa nije bilo tajno i skriveno i sa emocijama tog tipa. Ona nije svraćala u moj motel, mada sam joj ja ponudio da bude šefica recepcije. Ona je to odbila, kaže: "Nemam vremena da se bavim tim poslovima jer sam mlada, lepa, seksepilna, zgodna, moram to nekako da unovčim", rekao je Era.

Direktno je upitan da li je sa Palčicom bio intiman, budući da je to u Zadruzi ispričala Matora.

"Čekajte da se setim, leb ti j*bem. Matora to sve beleži, ona zna sva događanja iz mog seksualnog života. Matoru mnogo volim, njoj sam se mnogo puta poverio za neke stvari, ona to zna. Matora sve zna o meni, da znate. Ne mogu da se setim da li sam imao s*ks sa Palčicom, ali Matora ako zna, neka ispriča situaciju", poručio je Ojdanić.

Ovako je Matora prozivala Palčicu: