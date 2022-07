MISLIO SAM DA SAM JE UBIO! Era Ojdanić ispričao šta je uradio Zorici Brunclik i kako su mu se OSVETILA - šou na estradi!

Era Ojdanić je pun dogodovština, a jedna situacija koja se desila na velikoj turneji i dalje je vredna prepričavanja.

Karijera Ere Ojdanića traje punih 55 godina, a za to vreme je pokazao da važi i za velikog šarmera i džentlmena, ali i najveseliju i najšaljiviju osobu na estradi.

Folker se prisetio svoje velike turneje na kojoj je bio 1984. godine, i ko zna koji put nasmejao sve svojim dogodovštinama.

"Hteo sam da uplašim Lepu Lukić, jer je ona plašljiva kao zec. Čekao sam je da se vrati sa bine i sakrio se u mrak. Čujem ja štiklice kako udaraju i pomislim da ide Lepa. Dođe ona do mene, ja je rukama uhvatim za noge. Žena vrisne i pade na pod, a čuo se neki čudan zvuk kao da se sve porazbijalo. Uplašim se ja i vidim da je to Zorica Brunclik, koja imala neku dugu haljinu od metala. Mislio sam da sam je ubio! Tada je bila sa Ljubom Kešeljem u braku i ja odem odmah do njega, kažem da je Zorici pozlilo i sve priznam kako je bilo i da sam ja kriv", ispričao je Era, a Zorica mu se ubrzo osvetila tako što ga je osramotila pred punim autobusom kolega.

"Dan, dva posle, ponudi mene Zorica čokoladicama. Uzmem ja jednu kockicu, ali ona navalila da uzmem dve. Pojedem ja to i odem na kraj autobusa da malo dremnem. Kad počne nešto da mi kulja u stomaku, kulja, kulja, ne znam šta je?! Razmišljam šta sam sve jeo i sve je bilo u redu. Kad je vrag odneo šalu, ja brzo do vozača, on zaustavi autobus, ja izađem... Tu se desilo s*anje, a ceo autobus je gledao u mene. Tako mi se Zorica osvetila", kroz smeh je ispričao Era Ojdanić.

