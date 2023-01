DONETA PRESUDA - MORA DA VRATI VIŠE OD 50.000 €! Halid godinama uzimao novac od prijateljice, sad ga stigao DUG!

Pevač Halid Muslimović godinama je pozajmljivao novac od prijateljice Aze Handžić, a sada će morati da joj isplati paprenu sumu plus kamatu.

Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk

Nakon što ga je bivša ljubavnica Sonja Bašić dobila na sudu i nakon što je odbijena njegova žalba, te će morati da joj isplati dug u iznosu od 67.000 evra, Osnovni sud u Prijedoru doneo je odluku po kojoj je pevač Halid Muslimović dužan je i da isplati 45.750 evra nekadašnjoj prijateljici Azi Handžić na ime duga, plus kamatu od 4.600 evra, prenosi Kurir.

U prvostepenoj presudi, na koju obe strane u parnici imaju pravo žalbe, piše da je tužiteljka tužbeni zahtev zasnovala na činjenicama - "Tuženi je koristeći prijateljske odnose s njom u više navrata u dužem vremenskom periodu uzimao zajam od Aze radi vraćanja dugova kamatarima, popravke automobila, plaćanje advokatskih troškova, stana, kupovinu garderobe, plaćanje kazni i tako uzeo na zajam iznos od 47.500 evra. Ti iznosi su evidentirani u rukopisu i uz svaki iznos je naznačena svrha, o čemu postoje dokazi (opomena pred tužbu sa povratnicom od 19.11.2013)", navodi se između ostalog u presudi koja sadrži čak 24 strane.

Početkom septembra održano je ročište na kojem se nije pojavila Muslimovićeva supruga Adelisa Hodžić kao svedok, a prema rečima izvora u sudnici je bilo više nego napeto. Najpre zbog toga što je Halidov prijatelj Aleksandar Čuković svedočio u njegovu korist i tako izneo nekoliko podataka koji navodno nisu istiniti. Između ostalog, on je rekao da pevač nije uzimao pare od Handžićevih i da je sam gradio kuću u Sarajevu od temelja. Međutim, da Čuković ne govori istinu, lako se može utvrditi jer, zapravo, Halid je tu nekretninu kupio kad je već bila kompletno izgrađena, pa je Azin advokat Dragan Tolimir zatražio od sudije da navodno podnese prijavu protiv svedoka zbog lažnog svedočenja.

Muslimović je, navodi izvor, negodovao i navodno počeo da besni kad je Tolimir rekao da neće odustati od toga da se sasluša njegova supruga Adelisa jer je ona, a to je navedeno i u tužbi, uzela garderobu iz butika Aze Handžić u vrednosti od 3.000 evra i nikad joj nije platila. Ročište je završeno tako što je Handžićeva pred sudijom poručila Muslimoviću: "Danas, za mesec ili za godinu dana vratićeš mi moje pare", a pevač je nakon toga besan napustio zgradu suda.

Ona je tada rekla da će preko suda tražiti da Halidov hotel u Prijedoru bude prodat na licitaciji ako joj on ne bude isplatio dug - "Odustati neću sigurno. On je taj hotel prebacio na ime ćerke Lejle, a moj advokat će tražiti osporavanje prenosa imovine, što je moguće po zakonu. On je hotel preveo na ćerku jer je znao da se može desiti da mu sud oduzme imovinu jer duguje mnogima pare", rekla je Aza tada, a bivša ljubavnica Sonja ga je svojevremeno tužila za fizičko zlostavljanje u Banjaluci.