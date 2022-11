PJEVAČ HALID MUSLIMOVIĆ mora da isplati 67.000 eura - ljubavnica kaže "spremi ključeve"!

Pjevač Halid Muslimović uložio je žalbu na presudu po kojoj je ljubavnici Sonji Bašić trebalo da isplati 67.000 eura, a koja je sada odbijena, moraće da joj da novac.

Izvor: Mondo/Kurir

Okružni sud u Prijedoru odbio je žalbu Halida Muslimovića i potvrdio prvostepenu presudu da je dužan da bivšoj ljubavnici Sonji Bašić isplati dug u iznosu od 67.000 eura. Prvostepenom presudom koja je donjeta 19. novembra 2020. godine, sud je naložio da je pjevač dužan da uplati navedenu svotu ženi iz Australije sa kojom je svojevremeno bio vezi, a koja mu je slala velike svote novca, otprilike oko 100.000 eura.

Halid je uložio žalbu na ovu odluku, a dvije godine kasnije, Okružni sud u Prijedoru ju je odbio. U presudi u koju su mediji imali uvid, a koja je donijeta 5. novembra ove godine, piše da je Muslimović dužan da isplati 130.887 konvertibilnih maraka, odnosno nešto više od 67.000 eura Sonji Bašić. Pored toga, on mora da snosi i sudske troškove koji iznose oko 8.000 konvertibilnih maraka, što je nešto više od 4.000 eura. Suma sumarum, Halid mora da plati oko 71.000 eura.

Sonja je tokom veze sa Muslimovićem, slala pjevaču pozamašne svote putem aplikacije za transfer novca. Nakon što mu je tražila da joj vrati dug, on je, dok je Bašićeva boravila u Banjaluci, fizički nasrnuo na nju. Tada je Sonja tužila Halida i dobila ga je na sudu. Pored toga, ona je podnela još jednu tužbu, i to za novac koji joj duguje.

Ovo je druga presuda koju je Sonja dobila protiv pjevača. Prva je za prebijanje za šta je osuđen krivično na uslovnu kaznu od godinu dana, a druga je za vrijeđanje kad je rekao da je narkodiler, za to je osuđen sa 2.500 eura.

"Kao što sam rekla pravda je spora, ali dostižna. Ovo je druga presuda koju dobijam protiv Halida Muslimovića pred sudovima u Banjaluci i Prijedoru. Osuđen je krivično jer me tukao, i vrijeđao i sad je presuđeno da mora da mi vrati moje pare. A on nek i dalje priča da je nevin u medijima, kad već za sud nema nijedan dokaz. Neka on pripremi ključeve od kuće jer ako mi ne da moje pare sledi postupak za oduzimanje kuće Halida Muslimovića. Hvala mom advokatu Draganu Tolimiru na svemu", rekla je za Kurir Sonja.