"LJUBAVI, MARKO NIJE IMAO GDE DA SPAVA" - Bojan prevario pevačicu i izneo ŠOK detalje iz prošlosti: "Nisam ja TELETABIS"

Učesnik Zadruge Bojan Simić našao se u centru skandala kada je otkriveno da je pevačicu Ivanu Šašić prevario sa medicinskom sestrom, a sada se prisetio šokantnih detalja iz prošlosti.

Izvor: Kurir/Damir Dervišagić

Pre nego što se uselio na imanje u Šimanovcima, Bojan Boki Simić našao se u žiži javnosti je prevario suprugu, pevačicu Ivanu Šašić sa 14 godina starijom medicinskom sestrom. Ubrzo je usledio i razvod, a Bojan je Zorici Marković otkrio ko mu je bila ljubavnica. On je sada u razgovoru sa cimerima iz Zadruge, Aleksandrom Nikolić i Filipom Carem, otkrio kako je i on jednom prilikom bio prevaren.

Bojan je ispričao kako je tadašnju devojku zatekao s najboljim drugom, ali i kako je pokušala da se opravda - "Nisam ja teletabis, vidim da je dvoje spavalo u krevetu, a ona kao 'ljubavi, nije Marko imao gde da spava, nije mogao kući zbog tate', nisam ja lud. Niko mi nije rekao da ih je video, ali ljudi su mi rekli da sumnjaju. Ona mu je posle digla kredit, da vam ne pričam. Viđali su se kao nešto, nije me zanimala više u životu. Ona se kasnije udala za jednog fubalera, pa se razvela", ispričao je Bojan koji je u rijalitiju iznosio šok tvrdnje o pevačici i njenoj deci.

On je rekao da su joj deca "antihristi", te da je on morao da ih vaspitava jer se pevačica navodno odala alkoholu. Ivana je to prokomentarisala, a nedavno se oglasila i medijima dostavila samo neke od mnogobrojnih Simićevih audio-poruka koje joj je slao.

Izvor: YouTube/zadrugaofficial/screenshot

"Bolest njegova ne bira. Neka čuje narod sitnicu od onoga kako je on meni pretio. Tako on to radi, to je Boki, nisam mogla da ga iselim iz kuće", rekla je Ivana, koja uredno arhivira sve njegove uvrede u Zadruzi, koje će njen advokat dostaviti sudu - "Za sve izrečeno je već pokrenut postupak, tužbe. Posebno za decu koja su maloletna i nisu njegova. Koliko je jadan i bedan da upliće nedužnu decu u svoje priče. Da nema limita u lažima vezano za njih, to više ne znam kako i da se nazove. Jad, beda, čemer, užas. Svaka njegova reč je narezana na CD i pakuje se za tužbe", izjavila je Ivana.