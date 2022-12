PREVARIO PEVAČICU, PA SAD IZGOVORIO SKANDALOZNE UVREDE NA NJEN RAČUN: Bojan ne prestaje da šokira - Jadan je, TUŽIĆU GA!

Ivana Šašić se oglasila nakon što je bivši muž Bojan Simić izvređao nju i njenu porodicu u Zadruzi i najavila tužbu protiv njega.

Izvor: Kurir/Damir Dervišagić

Pevačica Ivana Šašić se od bivšeg supruga Bojana Simića razvela zbog toga što ju je prevario, a otkako je ušao u Zadrugu ne prestaje da iznosi prljav veš iz njhovog braka. Sada je otišao i korak dalje, pa je u razgovoru sa Filipom Carem izgovorio niz skandaloznih uvreda na račun bivše žene i njene porodice.

"Ne možeš tako, proveo si sa njima godine", rekao mu je Car, na šta je on izgovorio užasne reči: "Bog vraća gde najviše boli. Je*em joj mamu seljačku, odvratnu, seme joj se zatrovalo. Ona je bolesna koliko laže. Koliko sam para na kamatu vratio koje je uzela. Moj burazer ima potpisano gde je uremila stan. Mi pozajmljujemo pare uz nadoknadu, burazer i ja".

Izvor: YouTube/zadrugaofficial/screenshot

Ovim povodom oglasila se i pevačica Ivana Šašić, koja je najavila tužbu protiv bivšeg supruga Bojana Simića: "Budala, jadnik. Čovek je spreman na sve da zaradi tih 500 evra nedeljno. To mu je sve što ima". Otkrila je da li je povređuje to što joj uzima porodicu u usta: "Ne zanima to mene, tužbe se pišu. Otkačile ga sve ribe, pa se opet kači na mene. Jadan je".

Osim prevare u braku, Bojan je imao skandal i u Zadruzi zbog prisnog odnosa sa udatom učesnicom Zadruge Marinom Popović.