NOŽ MI SE ZARIO U ČELO! KRV LIJE, A MENE NIŠTA NE BOLI! Jeziva priča majke Aleksandre Nikolić - Živela u kući od zemlje!

Majka Aleksandre Nikolić prisetila se svog odrastanja i nezgode nakon koje je kako kaže doživela kliničku smrt.

Izvor: YouTube/Zadruga Official/screenshot

Aleksandra Nikolić javnosti je postala poznata kao učesnica nekoliko sezona Zadruge, a veliku pažnji je privukla kada je obnovila vezu sa Filipom Carem iako tada još uvek nije znala da ju je Dejan Dragojević javno ostavio. S obzirom da je zbog odnosa sa Filipm bila na meti brojnih negativnih komentara, njena majka Sloveka se više puta oglašavala kako bi odbranila ćerku.

Članovi porodica učesnika Zadruge i sami postanu zastupljeni u medijima kada njihovi najbliži postanu učesnici rijalitija, a Slovenka je sada u jednom intervjuu otkrila je da je u detinjstvo doživela kliničku smrt u devetoj godini. Od tada joj se život promenio iz korena! Kako je istakla, rođena je na selu, a jednom prilikom je doživela jezivu nezgodu, zbog koje je mogla da izgubi život.

"Rođena sam u selu, tada smo imali dva konja. Imali smo gumno, gde se vrši žito. Konji idu u krug tako, tu se žito izdvaja iz te slame... Konj se zaplete za nogu, padne. Moj pokojni tata kaže: 'Molim vas, što pre da mi neko donese nož, konj će da crkne'. Ja ti prva potrčim u sušaru, gde se suši meso, najveći nož da donesem, da se odveže to, da ne crkne konj. Trčim, trčim da budem prva, takva sam bila, ludo dete, imala sam devet godina", ispričala je Slovenka i dodala:

"Trčala sam i nosila nož... A odrasla sam u staroj kući, od zemlje i kamena. Kako ja trčim, onako, kao dete, saplela sam se o kamen, a taj nož mi je pravo u čelo otišao! Kunem se životom svojim, pokazaću vam ožiljak, i dalje ga imam. Pala sam na zemlju, a bol uopšte nisam osetila. Tada sam imala kliničku smrt. Videla sam šta sam videla... Ugledala sam Bogorodicu, Božiju majku, koja mi je rekla: 'Neće tebi ništa da se desi, nemoj da se sekiraš. Idi dole kod svojih roditelja'. Od tog dana postala sam vernik, promenila sam se, preobrazila u potpunosti. Nije ovo jedini put, dva puta mi se ukazala. Budim se ja posle toga, lije krv, ali mene ništa ne boli! Idem normalno, kao da mi se ništa nije desilo. Oko mene svi vrište, kukaju. Tata mi izvuče nož iz čela, na konja, pa u bolnicu, tamo su me ušivali. Eto, samo me je to ušivanje bolelo, ništa pre toga nije. To je Božja volja".