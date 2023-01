NADUVALA ME, REKLA JE SVE NAJGORE: Legendarni košarkaš odbrusio snajki - "Moj sin je zaljubljen, nju više ne spominjem"

Nekadašnji košarkaš Zoran Moka Slavnić reagovao na poruku snajke Ane, koju je njegov sin Zvezdan prevario u rijalitiju Zadruga.

Moka Slavnić je odlučio da ne ulazi u rat sa bivšom snajkom Anom koja ga napala jer je stao na stranu sina Zvezdana Slavnića i njegove nove devojke Anđele Đuričić. Moka je ranije komentarisao aktuelna zbivanja, zbog čega je njegova bivša snaja negativno reagovala.

"Posle oglašavanja Ane o njenom nekadašnjem emotivnom statusu, bez konsultacije sa mnom, nemam više potrebe da u ovoj fazi Zvezdanove idile budem na njenoj strani i da sam je eksplicitno, kao što se zna, uvijek bio na njenoj strani. To sam do poslednjeg dana radio. To me je iznenadilo jer to je krupan zaokret sa njene strane. Znam da je inteligentna, ali kad ne razmišljaš glavom već emocijama možeš da pogrešiš. Šta je htjela sa tim, da kaže da on nije bio tako važan u njenom životu i da istakne nečiju drugu ljubav. Imao je i Zvezdan te ljubavi, pa nikad nije isticao", poručio je Moka.

Nakon toga se oglasila njegova bivša snajka: "Ti treba da se stidiš svake svoje riječi u ovom intervjuu jer pljuješ po sebi! Nikada, ali nikada ne želim u životu da te čujem i vidim, kao i tvog sina. Sram treba da bude da izjaviš sve što si izjavio! A moje ime samo jednom još da se pomene u bilo kom kontekstu... Ovaj intervju znaš šta je takođe - izdaja! Sve najbolje u životu od srca".

Sada je nekadašnji košarkaš izjavio da "Ana ima pravo da misli šta god hoće".

"Rekla je da je više nikad ne spominjem što ću ja potpuno uvažiti. Naduvala me je, rekla sve najgore, na to mogu samo da kažem hvala i u daljim mojim intervjuima neće biti nikada pomenuta. Moj fokus je na sinu, vidim da je srećan i zaljubljen, što svaki otac bi bio zadovoljan i što sam rekao u prethodnim intervjuima fokus je na zdravlju i ljubavi. Vidim da hoće da se ženi i da ima još troje djece što za jednog ćaleta veliko zadovoljstvo. Žao mi je što oni ne mogu ovo da čitaju i da znaju šta govorim, ali nadam se da ćemo imati prilike da se vidimo pa ćemo pričati o svemu i svačemu što će mi biti veliko zadovoljstvo. Rekao sam već, ali moram da ponovim da Anđela ne treba da se oseća krivom jer Zvezdan je birao nju, nije ona koketirala. Pošto vidim da joj je strašno prijatno, meni je to drago".