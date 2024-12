Čola zabranio da mu gosti prilaze, obezbjeđenje ga izvelo: Zdravko za nastup od 45 minuta uzeo ogromne pare

Poznato je da Čolić rijetko pjeva na privatnim veseljima, ali je ovoga puta napravio izuzetak, i to je naplatio papreno

Jugoslovenska zvijezda Zdravko Čolić već decenijama važi za jednog od najtraženijih pjevača sa ovih prostora, ako ne i šire, a honorari za njegove nastupe su basnoslovni, što je i razumljivo.

Nakon što je nedavno bio specijalni gost na vjenčanju nasljednika jednog uglednog biznismena u Beogradu, otkriveno je i koje zahtjeve je tražio kako bi se na istom i pojavio.

"Čola može da bira gdje će da nastupa. On ne praktikuje da pjeva na privatnim veseljima, ali je ovog puta napravio izuzetak", kazao je izvor.

"Imao je određene uslove, koji su mladenci i njihove porodice ispunile bez riječi, tako da je sve dogovoreno vrlo brzo. Između ostalog, tražio je da bina bude uzdignuta od poda kako mu gosti ne bi prilazili previše blizu dok pjeva, da nema naručivanja pjesama i fotografisanja sa gostima.", dodao je sagovornik.

"Za 45 minuta tražio je 45.000 eura i to je odmah prihvaćeno, jer mladenci obožavaju njegovu muziku. Uz pjesmu "Tebe čuvam za kraj" odigran je i prvi ples. Pjevao je neke od svojih najvećih hitova, a svi su bili razniježeni dok je izvodio pjesmu "Ti si mi u krvi". Odmah nakon nastupa u pratnji obezbjeđenja restorana napustio je lokal", dodao je tad on za "Kurir".

Zašto Čola i čuvena Lokica ne pričaju?

Poznata plesačica i koreografkinja Leposava Stefanović, poznatija kao Lokica, godinama je dominirala plesnom scenom bivše Juge.

Koliko je bila popularna govori i činjenica da su se mnoge dame šišale na isti način kao i ona, a kako je i u to vrijeme i Zdravko Čolić bio sve popularniji, neizbježno je bilo da će doći do njihovog umjetničkog spoja. Počeli su zajedno da rade i nastupaju i postali su nevjerovatan tandem. Nijedan se Čolin koncert nije mogao zamisliti bez Lokice i njene plesne grupe.

Međutim, veliko prijateljstvo između balerine i jedne od najvećih balkanskih zvijezda odjednom se našlo na klimavim nogama. Kada se Zdravko Čolić vratio iz vojske prestao je razgovarati s njom zbog samo jedne izjave koja mu se nije dopala, iako je Lokica često isticala da ga smatra bratom.

Ona je rekla da Zdravko nije talentovan za ples, što je njega jako uvrijedilo.

"Nakon te izjave je prestalo naše prijateljstvo. Morala sam to reći jer je reditelj Jovan Ristić Rica tražio. Žao mi je. Nikad ne govorim ružne stvari o ljudima. Objasnila sam samo da on nema talent za ples, a vježbanjem smo postigli rezultat. Naučio je plesati. Voljela bih da se pomirimo zbog njegovih kćeri i žene. Imam i ja sad unuku. Možda je to bila neka sujeta", rekla je Lokica medijima svojevremeno.

