MOKA SLAVNIĆ U ZADRUZI 6! Sin javno prevario suprugu, pa strahovao od očeve reakcije - Zvezdan završio U SUZAMA! (VIDEO)

Zoran Moka Slavnić uključio se u Zadrugu i obratio se sinu Zvezdanu povodom nove veze.

Izvor: YouTube/Ras Televizija/Zadruga Official/Screenshot

Današnji dan u Zadruzi posvećen je novogodišnjim čestitkama koje su porodice učesnika pripremili za svoje voljene. Suze, smijeh i jake emocije smjenjuju se u Bijeloj kući tokom čitavog dana, a Zvezdan Slavnić strahovao je od suočavanja sa ocem Zoranom Mokom Slavnićem.

Podsjetimo, Zvezdan je prije nekoliko dana javno ostavio ženu posle 15 godina zbog emocija prema Anđeli Đuričić, a prije nekoliko večeri je u krevetu ozvaničio vezu sa učesnicom Zadruge. Kamere rijalitija su zabilježile trenutak kada je Zvezdan poljubio Anđelu, nakon čega su se usijale društvene mreže. Njegov otac već je dao svoje mišljenje o novoj Zvezdanovoj vezi, a sada mu se prvi put direktno obratio.

Kako su počele čestitke porodica, Slavnić je sve vijreme strepeo kako će njegovi najbliži prihvatili rastanak sa Anom, i njegovu odluku da uđe u vezu sa Anđelom. On je jedva dočekao uključenje svoje porodice, a kad je ugledao oca, koji je prema prema novonastaloj situaciju imao blagonakloni stav, odmah mu je laknulo.

"Srećna ti Nova godina. Znaš da ti uvijek želim zdravlje, čuvaj zdravlje, jer to je jedino što nam treba. Sve ostalo mi ćemo da sredimo, kao i uvijek", rekao je proslavljeni košarkaš.

Izvor: YouTube/Zadruga Offical/printscreen

"Drago mi je što sam ga vidio, on se brine za moje zdravlje. Vidim da je on dobro. Iskreno nisam očekivao Anu i to je to". rekao je Zvezdan koji je nakon čestitke završio u suzama. Pogledajte snimak: