KAD BIH SAD BIRALA, NE BI MI BIO PRESUDAN FIZIČKI IZGLED! Tanja Savić iskeno o svojim greškama, deci i NOVOJ LJUBAVI

Tanja Savić je na kraju godine otvorila dušu i otkrila kako se oseća kao samhrana majka i da li postoji neki muškarac u njenom životu.

Izvor: Instagram/tanja_savic_private

Pevačica Tanja Savić je pred kraj godine otvorila dušu i sasvim otvoreno pričala o bivšem suprugu Dušanu s kojim ima dva sina, kao i o porodičnim odnosima. Već neko vreme je samohrana majka, pa sama donosi odluke, a to joj, kako kaže, daje osećaj slobode.

"Sve nosi svoju odgovornost. Kad je čovek sam, mora sam sa tim i da se nosi. Da bude otac i majka svojoj deci, kao što je to u mom slučaju. Ponosna sam što sve to stižem, ali moram da priznam da mi nekada bude zaista teško. Srećna sam što imam svoj dinar danas, što niko ne broji moje pare, što mogu da priuštim svojoj deci nešto što žele. To su neke stvari na koje ranije nisam imala uticaja, sada sam svoj čovek. Moćno? Ne mogu tako da kažem. Suviše sam skromna za tu reč, nemam to u sebi. Novac ne može nikada da me čini srećnom. Zaista sam prizemna i sve ljude gledam kao jednake sebi", izjavila je Tanja koja je tokom burnog razvoda imala punu podršku svojih roditelja.

"Imam veliku podršku roditelja. Da nije bilo njih, ne bih mogla ni da se preselim, ni da kupim stan. Moja sestra mi u svemu pomaže, ona mi je broj jedan. Ona čuva moju decu kada sam ja na putu i neizmerno sam joj zahvalna na tome, a porodica je uvek tu za mene. Blagoslovena sam što se toga tiče, samo nek' su oni meni živi i ja zajedno sa njima, i sve će biti dobro" rekla je Tanja i priznala da su zabrinuti da ponovo ne pogreši: "Roditelji k'o roditelji, oni se brinu za mene iako ja imam skoro 38 godina. Plaše se da ne načinim istu grešku. Ali, čovek se uči dok je živ i niko ne može da predvidi da li će se neko pojaviti u mom životu ili neće. Na to ne mogu da utičem ni ja, a ni oni. Sve što sam radila u životu, radila sam srcem i iz ljubavi".

Tanja je otkrila da Dušanu nije napravila ljubomornu scenu zbog nove devojke, kao što se pisalo, a priznala je i da njenoj deci nedstaje otac: "Sve što radim za svoju decu, radim da oni budu srećni. Ono što smo njihov otac i ja imali u prethodnom periodu, to ne sme da utiče na njih. Oni treba da osećaju stabilnost dok su sa mnom, da nemaju nikakvih poteškoća, a isto tako mislim da i njihov otac to treba da im pruži. U smislu, da ako ne može fizički, barem telefonom da se čuje s njima ili da dođe na kraju krajeva ovde da ih vidi. Stavljam njihovu sreću na prvo mesto. Uopšte meni nije važno da vidim njega. Stavila sam tačku na taj odnos i život ide dalje, ali zbog moje dece gledam da njima bude najbolje, a mislim da bi zaista bili srećni kada bi videli svog tatu. Jednostavno, ja ne mogu da uđem u komunikaciju s njim i to je jedan od problema. Opet se ograđujem, ja ne želim kontakt s njim zbog sebe, nego zbog dece. Svako ko je majka, može da me razume, sve bih učinila za njih, a on je njihov otac".

Zbog svega što joj se izdešavalo, teško joj je da stekne poverenje u drugog muškarca, pa je Tanja već izvesno vreme sama, iako se mesecima spekulisalo o njenoj vezi s gradonačelnikom Banjaluke Draškom Stanivukovićem.

"Veoma je teško. Uvek postoji ona bojazan da se ne pojavi muškarac koji je sličan onom prethodnom. Strah postoji, ali život ide dalje, to se nikad ne zna. Ja sam neko ko je otvoren po pitanju ljubavi. Mnogo ljubavi imam u sebi. Ne plašim se da volim, uvek idem srcem. Sad sam i mudrija, posle svih tih godina borbe. Neću naivno prihvatati ljude oko sebe", poručila je Tanja, a iz svega u prošlosti je izvukla dobru lekciju.

"Uh, neke stvari ne mogu da se predvide na početku veze. Ne treba se odmah vezati za nekoga. Treba da prođe izvestan vremenski period da žena shvati da li je taj muškarac za nju. Ne može se rečima opisati da se neko voli, to se dokazuje delima. Za sve je potrebno vreme, a i za ljubav je potrebno dvoje. Danas je mnogo teško ženama, jer je mnogo manipulatora oko nas. Oni su prikriveni, negde se pojave kao da su prinčevi iz bajke, s najlepšom košuljom, frizurom, s najlepšim manirima, a kasnije se taj princ pretvori u žabu (smeh). Nažalost, ja sam to iskusila na svojoj koži. Kada bih sada birala partnera, ne bi mi presudan bio fizički izgled, ni visina, ni ime, samo bi mi bilo važno da sam srećna pored te osobe", priznala je Tanja Savić.