SAŠA POPOVIĆ JE PROSLAVIO, A VIŠE SE NE ČUJU: Tanja Savić o bivšem direktoru - "Čovjek je sad u penziji"

Tanja Savić se proslavila učešćem u muzičkom takmičenju Zvezde Granda prije skoro dvije decenije. Otkrila u kakvom je odnosu sa Sašom Popovićem

Izvor: Instagram/tanja_savic_private

Pjevačica Tanja Savić (37) otkrila je da li je i dalje u kontaktu sa Sašom Popovićem (68), u čijem takmičenju se proslavila prije skoro dvije decenije. "Nažalost, izgubili smo kontakt. Svako je otišao svojim putem. On čovjek ima svoje obaveze i u penziji je", rekla je Tanja i dodala da i dalje prati njegov rad.

"Kad god u intervjuu spomene moje ime, ja sam jako ponosna, jer vidim da sam njegova muza iz Zvezda Granda i drago mi je zbog toga. Uvijek me stavi na to prvo mjesto. On je jedan od ljudi koji je stvorio moje ime". Tanja je otkrila da li misli da je napravila grešku odlaskom u Australiju sa mužem Dušanom, kako je Saša istakao jednom prilikom.

"Pa, nisam tu ja napravila grešku. Jednostavno život me je tamo poslao da živim, da se rode moja dva anđela. To je sve imalo svoj značaj u tom trenutku. Mislim da to nije štetilo mojoj karijeri, sad je sve došlo na svoje. Mora biti mjesta za porodicu".