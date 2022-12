BILA BIH NAJVEĆA ZVIJEZDA DA SE NISAM UDALA: Tanja isprozivala Anu Nikolić, pa priznala - "To me je dosta koštalo"

Pjevačica Tanja Savić se složila s kolegama iz muzičkog takmičenja koje ju je proslavilo "da je mogla da napravi veću karijeru"

Izvor: Instagram/tanja_savic_private

Pjevačica Tanja Savić, koja je na snimanju novogodišnjeg programa na RTS-u isprozivala koleginicu Anu Nikolić, važila je za pjevačicu koja će napraviti veći uspjeh od svih svojih kolega kada se prije dvije decenije pojavila u prvoj sezoni takmičenje Zvezde Granda. Nakon udaje za Dušana Jovančevića i preseljenja u Australiju, njena karijera krenula je silaznom putanjom.

Višegodišnja medijska pauza umnogome uticala na njene poslovne uspjehe, a Tanja se složila sa pjevačima koji su u javnosti govorili da bi bila najveća zvijezda među njima da se tada nije povukla sa scene.

"Moram da se složim s kolegama da me je medijska pauza dosta koštala, pa i te laskave titule najveće zvijezde. Drago mi je da misle da bih bila na samom vrhu da nisam napravila pauzu. Ipak, to što sam otišla donijelo mi je mnogo toga lijepog, a to su moja djeca. Da nije bilo takve pauze, možda još uvijek ne bih bila majka", rekla je Tanja.

"Smatram da je sve došlo na svoje i da sam i te kako zaslužila mesto koje sada imam na estradi. Jeste bilo mukotrpno i trnovito, ali su se nekako sve kockice složile i sada je sve kako treba da bude. Osjećala sam da sam voljena i da će moja publika ostati uz mene, ma kakvu pauzu da napravim. Kada ste umjetnik u bilo kom smislu, naučite da volite čak i patnju. Nekad nam je teže, nekada lakše, ali bol zna da bude čovjekova najveća motivacija za uspjeh. Meni su motivaciju dali sinovi, porodica, moja publika i moji prijatelji. Imala sam ih uz sebe kada god mi je bilo teško. I dan-danas mi bude teško, ali nađem poslednji atom snage da ustanem i kažem sebi da moram dalje. Nema se vremena za patetisanje jer imamo samo jedan život, i ja sam to konačno shvatila".