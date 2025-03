Prilikom formiranja 44. vlade, sa koalicionim partnerima je potpisan Sporazum kojim se definišu prioriteti rada Vlade i parlameesntarne većine, kad je u pitanju spoljna i unutrašnja politika, što je kasnije potvrđeno i Barometrom 26, saopštio je poslanik PES-a

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

“Ako je u međuvremenu DNP ili bilo ko od konstituenata većine redefinisao svoj odnos prema ovim dokumentima, pozivamo ih da preispitaju svoje učešće u Vladi, jer mi nećemo odustati od proklamovanih ciljeva i oni ostaju naši prioriteti, do ispunjenja”, napisao je Laković na mreži X, kako prenosi CDM.

Na pitanje kako su glasali, pojasnio je da u Vladi nema glasanja, već da se izuzimaju mišljenja, prenosi CDM.

“Pošto je postojao okvirni sporazum, kolega (potpredsjednik Vlade Milun) Zogović i koleginica (ministarka saobraćaja Maja) Vukićević su glasali za taj okvirni sporazum, a za ovaj sporazum koji je uslijedio nakon toga je koleginica Vukićević izuzela mišljenje, a kolega Zogović glasao za sporazum, jer je mislio da se oslanja na osnovni sporazum koji je usvojen. Međutim, mi smo danas imali novi zaključak Vlade, gdje su čitava ta zakonska procedura i ocjenjivanje čitavog tog sporazuma prebačeni na Skupštinu i na taj način se makar eliminisala jedna misterija. Mi do jutros nismo znali da li će to biti u nadležnosti odlučivanja Skupštine ili ne i smatrali smo da je to vrlo problematično”, tvrdi Knežević.