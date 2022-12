POSLE SKANDALA S MUŽEM - NOVA DRAMA! Tanji Savić bivša svekrva i Dušan spemaju haos, pjevačica već spremna da im UZVRATI

Porodičnim problemima Tanje Savić izgleda nema kraja, a bivši muž Dušan Jovančević i svekrva Ana sada joj spremaju tužbu.

Izvor: TV Pink / screenshot

Pjevačica Tanja Savić je nakon drame i silnih skandala sa Dušanom Jovančevićem vratila sinove iz Australije u Srbiju i sada žive s njom, a s bivšim mužem nije u dobrim odnosima. Nedavno je priznala da joj on ne odgovara na poruke, čak ni kada mu se obrati radi važnih dokumenata, ali da se redovno čuje s djecom. Sada je naovodno isplivao novi problem, jer pjevačicina svekrva Ana planira da pokrene tužbu protiv bivše snaje zbog toga što dvije godine nije imala nikakav kontakt sa unucima.

"Ona sumnja da im je Tanja zabranila da pričaju s njom, a njen sin Dušan ne želi da se miješa u njihov odnos. Tanja je pričala da je imala probleme sa svekrvom koja je uvijek bila na strani svog sina. Pričala je da ju je vrijeđala i da je djecu nagovarala da ne vole svoju mamu. Kada su sinovi došli kod Tanje, ona je njima zabranila da se čuju s bakom. Čak kada pričaju s ocem i pojavi se Ana kako bi ih vidjela na blic, Tanja tada prekida vezu", tvrdi izvor blizak pjevačici.

"Jasno je Dušanu više puta stavila do znanja da on sa djecom može da priča, ali da njegova majka ne može. Tanja je jako kivna na nju ine može da joj oprosti mnoge stvari, jer se kao žena nije saosjećala s njom. Koliko znam, do Tanje je sad došla informacija da će Ana da podnese tužbu zato što joj brani da ima kontakt sa unučićima, a na sve to će njihov advokat da napakuje kako i Dušan ne viđa djecu, kako se čuje s njima samo kada Tanja to dozvoli, te da im ona nanosi duševnu bol. Ana je navodno bolesna od kada su dječaci došli u Srbiju, jer se razboljela od tuge", dodao je isti izvor.

"Tanja je rekla da će sačekati tužbu, a onda će podnijeti kontratužbu, jer i dalje čuva sve poruke u kojima ju je svekrva vrijeđala i u kojima joj je pisala da je sinovi ne vole i da je više nikada neće vidjeti nakon što ih je Dušan kidnapovao i odveo u Australiju", završio je priču pomenuti izvor.

