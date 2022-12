"ŠTA ĆE TI REĆI SIN NA OVO?" - Bezobrani snimak bivše KOŠARKAŠICE usijao mreže! Uvija se i okreće GOLU guzu kameri!

Milica Dabović još jednim bezobraznim snimkom napravila je pometnju na društvenim mrežama.

Izvor: Instagram/stefanovamama13/printscreen

Nekadašnja košarkašica Milica Dabović našla se u žiži interesovanja kada je napravila profil na platformi za odrasle, a zatim je priznala je da joj ovaj vid zarade sve lošije ide i da od toga "više nema 'leba". Međutim sada je ponovo počastila fanove koji je prate na Instagramu novim vrelim snimkom i izazovim plesom.

Dabovićeva je objavila provokativan video na kom se uvija u minijaturnom donjem vešu koji je jedva nešto sakrio. U crveno-crnoj kombinaciji i podvezicama, zaplesala je ispred kamere, a kada je okrenula leđa kameri gola guza u tangama je "sevnula".

Iako su se ispod nizali brojni pohvalni komentari na račun njenog izleda bilo je i onih koji nisu oduševljeni ovakvim sadržajem - "E bezobraznice jedna sta će ti sin reći na ovo?", "Majka pre svega", "Ne treba ti ovo", samo su neki od komentara ispod snimka.

Pogledajte 00:08 Prljavi ples Milice Dabović Izvor: Instagram Izvor: Instagram

Milica Dabović je i ranije bila na mesti žestokih osuda nakon otvaranja profila na sajtu za odrasle, a jednom prilikom je odlučila da se obračuna sa hejterima i poslala im jasnu poruku.

"Sa svim komentarima se nosim kao zvezda, više me ne dotiče šta narod misli. Ranije su me pogađala mišljenja drugih, ali više ne. Ne stidim se ničega. Najčešće mi pišu: 'Stidi se, majko'. Čega da se stidim, što sam dobra riba? Ljudi su zli, uvek su me za sve kritikovali. Uvek će me neki mrzeti, a neki obožavati, to je normalno", rekla je Milica Dabović i otkrila šta će reći sinu Stefanu kada poraste.