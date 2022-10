"SPAVAO JE S BABAMA ZA PARE I PRIČAO DA MU JE JOCA AMSTERDAM KUM" - Cimer iz zatvora raskrinkao Simića: Izbacili smo ga!

Bojan Simić, bivši suprug pjevačice Ivane Šašić, postao je učesnik šeste sezone Zadruge, a priče iz njegovog burnog života zaintrigirale su domaću javnost.

Izvor: YouTube/zadrugaofficial/screenshot

Novi učesnik Zadrge Bojan Simić koji se na imanje u Šimanovcima uselio prije nekoliko dana, dospio je u žižu interesovanja javnosti kada je otrkriveno da je suprugu, pjevačicu Ivanu Šašić prevario sa ženom koja je sedam godina starija od nje. Iako je u jednom trenutku djelovalo da će možda da se pomire, Ivana je presjekla i podnijela papire za razvod.

Uslijedilo je iznošenje "prljavog veša" iz bračnog života - Ivana je otkrila da je ljubavnici i njoj slao iste poruke, a Bojan je u studiju pred sam ulazak u rijaliti poručio da mu je drago "što sa njom nema ni kamen, kamoli djecu". Sada se za medije oglasio izvjesni Zoran, koji tvrdi da je sa Simićem bio cimer u zatvoru u Austriji i otkrio je njegove mračne tajne.

"Sa Bojanom sam se upoznao u zatvoru u Austriji prošle godine. Dijelili smo ćeliju dva mjeseca, dok ga nismo izbacili. Mi smo tamo imali neka pravila. Dogovarali smo se šta da poručimo iz kantine, tako da smo sve dijelili. Međutim, njemu kada su stizale stvari, nikad nije stizalo ono što smo mi ostali upisali. To se dešavalo nekoliko puta, pa smo jedne noći kad je zaspao, uzeli i vidjeli da je sve ono što smo zajednički poručili prežvrljao i da je ostavio samo ono što njemu treba. Na primjer, poručio je samo za sebe cigarete, a ostalo što treba za sobu i za nas ostale nije ni naručivao. Svi smo vidjeli kakav je čovjek i koliki je lažov", rekao je Zoran za Kurir i dodao:

"Samo je lagao. Pričao je kako mu je Joca Amsterdam kum, da ima tri-četiri kamiona i da ne zna kako će da plaća radnike sad kad je u zatvoru, pa da ima kafanu u Rakovici. Pričao je i da popola drži jednu firmu za prevoz ljudi sa osobom bliskom državnom vrhu. A posle sam čuo da je on bio samo vozač i da je vozio na crno, pa su ga izbacili. Jedino što je tačno jeste da je sa Banovog brda. Lagao je i zašto je bio uhapšen. Prvo je rekao da su ga digli kad je krenuo u Evropu, da su ga izbacili iz kamiona, a da on ne zna zbog čega. On je prvo ležao u Hrvatskoj mjesec-dva, a onda u Austriji. Kad mu je stigla optužnica, vidjeli smo da ga terete za neku baštu koju je držao u okolini Beča 2015. godine i zbog krađe kuhinje iz stana koji je rentirao u Beču".

Izvor: Kurir/Damir Dervišagić

Zoran navodi i da je Bojan stalno bio pod ljekovima - "On se toliko plašio da smo ga jednom jedva natjerali da izađe iz ćelije da prošeta. Ivana mu je redovno slala stvari i novac, ona ga je finansirala. Tada ništa loše o njoj nije pričao. Nije htio da siječe nokte, porasli su mu kao kandže, pričao je da ne umije i da je njemu žena sjekla nokte. Lagao je i da ima troje djece. Patološki lažov. Bio je stalno pod ljekovima za smirenje, žalio se da su ga tukli u Mađarskoj, čovjek je bolesnik, izgubljen je stalno". Ispričao je i kako je izgledao njegov razgovor sa Ivanom.

"Sa Ivanom sam se čuo posle izlaska iz zatvora. Ona mi je rekla da je sve što je on pričao laž. Kada sam joj rekao da ću se javiti kad dođem i da možemo da se vidimo u njihovoj kafani u Rakovici, ona se šokirala i rekla da oni nemaju nikakvu kafanu. Tada mi je ispričao da ju je on prevario sa nekom babom. On je spavao sa babama da bi zaradio koji dinar, u to sam siguran. Ivana je cijelu porodicu i njega finansirala. Ona nije znala ništa o tome šta je radio po Austriji, pet godina ju je lagao. Dno. Izbaciće ga iz Zadruge čim shvate koliki je lažov, loše mu se piše", otkrio je Zoran.