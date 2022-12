"UDARI VAM ŠAMARČINU DA VAM PUKNE BUBNA OPNA!" Goca Tržan progovorila o pretrpljenom nasilju - Ne mogu sebi da objasnim

Goca Tržan je u svom vlogu pričala o pretrpljenom nasilju od partnera i gotvorila "iz svojih cipela", pa se obratila svim ženama.

Izvor: YouTube/AmiG Show

Pjevačica Goca Tržan , koja je javno govorila i o onome kroz šta je prošla tokom prvog braka, u jednom od svojih vlogova je pričala o nasilju nad ženama, iskrena kao i uvijek kada priča o raznim životnim temama. Smatra da je najteža vrsta nasilja takozvana pasivna agresija, odnosno skriveno nasilje.

"Najtužnija priča mi je o djevojci od 22 godine koju je dečko od 24 godine unakazio, jer je posumnjao da ga je varala", počela je Goca priču o naisilju nad ženama i zgrozila se kada je shvatila da na društvenim mrežama komentare ostavljaju uglavnom žene. "Je l' realno da smo mi žene ženama, jedne drugima uvijek drugi najveći vukovi? Toliko je tužno da ne možemo da se solidarišemo oko toga da niko nema prava da vas bije ni oko čega. Nema niko prava da vas udari, da vas muči, da vas monstruozno unakazi, može da se okrene i ode iz te vaše veze, ili čega god", izjavila je Tržanova.

Željela je da podeli svoje tužno iskustvo i da jednom za svagda udruži žene u toj borbi protiv nasilnika, pa je ispričala kako to obično kreće u vezi. "Žene se teško otvaraju na tu temu zato što je to velika sramota i većina drugih žena su u fazonu 'Što si to trpjela?', 'Ko ti je kriv, što si ušla u to'. Trenutak, niste bile u tuđim cipelama. Ja ću govoriti iz svojih cipela.Ne mogu da kažem nasilje, to je jedna vrsta zarobljavanja", rekla je Goca i objasnila da će taj muškarac pokušati da vas odvoji od svih ljudi koji vas vole. Kako je ona to objasnila, ljudi koji vas vole će pokušati da vas upozore na to, ali će on pokušati to da spriječi. Potom se nadovezala na slučaj koji je i sama imala: "Ja sam imala slučaj gde me je čovjek odvojio od najbolje drugarice iz djetinjstva na način da je nešto što sam samo njoj rekla on proširio, a on je to znao zato što je prisluškivao moj auto. To su muškarci koji nikome ne vjeruju, vama najmanje vjeruju. Ne primjećujete sve ono što radi: da vas uhodi, da vas kontroliše, da ima opsesivno-kompulsivnu potrebu da u svakom trenutku zna gde ste, šta radite. Kada vas odvoji od svih ljudi koje volite, tada počinje da vam objašnjava kako ne vrijedite ništa i kako bez njega ne vrijedite ništa, jer je samo on taj koji vam je dao na vrijednosti", ispričala je Goca Tržan.

Izvor: YouTube/AmiG Show

"Kad iz vas proviri negdje ona vaša stara jaka ličnost koja se opire tome nečemu, e, tada već kreće sa fizičkim nasiljem. Onda krene da vas davi, kada vam psuje roditelje, pa vi mu uzvratite, jer, Bože moj, 'o tvojima mogu da kažem šta hoću, a moji su svi najbolji'. Preispitajte se dobro. Nakon toga, kad krene to koškanje, ili vam udari šamarčinu da vam pukne bubna opna, kao što se meni desilo, desi se nešto što ja sebi ne mogu da objasnim. Naime, vi sve vrijeme imate potrebu da njega popravite, vi zapravo osjećate da nešto nije kako treba. Ali imate potrebu da njega popravite, jer on je princ, iako vam svi to govore da nije tako, vi to tada ne vidite", rekla je pjevačica, pa poručila svim ženama: "Neće se promijeniti. Što vi budete poniznije, on će biti sve gori i više će iskaljivati svoje razne vrste bijesova".

